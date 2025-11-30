WPL में यूपी ने लगाई 2.4 करोड़ की बोली, लेकिन इस टीम से खेलना चाहती थीं शिखा पांडे, किया बड़ा खुलासा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने स्वीकार किया कि वह वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनने की उम्मीद कर रही थीं. शिखा ने डीसी फ्रेंचाइज़ी के साथ तीन सीज़न बिताए और कुल 27 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 विकेट हासिल किए. 2025 सीज़न में उन्होंने 21.9 की औसत से 11 विकेट लिए, जब टीम लगातार तीसरे फाइनल में पहुंची.

और पढ़ें

दिल्ली ने नहीं लगाई बोली

27 नवंबर को हुई नीलामी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने इस अनुभवी गेंदबाज़ पर बोली नहीं लगाई. इसके बजाय यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनके लिए जमकर बोली लगाई. आजतक से खास बातचीत में शिखा ने कहा कि उन्होंने डीसी सेटअप में खेलकर बहुत आनंद लिया, लेकिन अब उन्हें एक नए चैलेंज की ओर देखना होगा.

यह भी पढ़ें: WPL का फुल शेड्यूल जारी... ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर

शिखा पांडे ने क्या कहा

उन्होंने कहा, “मैं पूरे दिन बेचैन थी. मैं वर्तमान में जीने वाली इंसान हूं, इसलिए खुद से कहा कि जो होगा, अच्छा होगा. मेरी दिल्ली कैपिटल्स में बहुत अच्छी टीम थी. मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं वापस वहीं जाऊंगी, लेकिन नीलामी अलग तरह से काम करती है.”

Advertisement

शिखा ने आखिरी बार 2023 में भारत के लिए खेला था और वह 2025 वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं थीं. इसके बावजूद नीलामी के दौरान यूपी वारियर्स और आरसीबी दोनों ने उनके लिए कड़ी बोली लगाई, जिसने सभी को हैरान कर दिया.



यह भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स से लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तक... WPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम हुई मजबूत? नोट कर लें फुल स्क्वॉड

यूपी ने 2.4 करोड़ में खरीदा

36 वर्षीय शिखा को यूपी वारियर्स ने 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा. उन्होंने बताया कि वह शुरुआती राउंड्स नहीं देख रही थीं, उनकी मां देख रही थीं. जैसे ही उनका नाम आया, वह भी स्क्रीन के सामने आ गईं और खुश हुईं कि दो टीमें उनकी कीमत बढ़ाने में लगी थीं.

उन्होंने कहा, “मैं प्राइस टैग पर ध्यान नहीं देती. मुझे खुशी थी कि दो टीमें लगातार बोली लगा रही थीं और मुझे महत्व दे रही थीं. यही कभी-कभी एक क्रिकेटर चाहता है.” उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के क्रिकेट में कीमतों की तुलना पुरुषों से नहीं की जा सकती, क्योंकि मीडिया और दर्शकों का ध्यान अभी कम है.

अब शिखा से उम्मीद की जा रही है कि वह बदली हुई यूपी वारियर्स टीम की तेज़ गेंदबाज़ी की अगुवाई करेंगी. टीम 10 जनवरी को नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

---- समाप्त ----