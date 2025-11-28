दिल्ली कैपिटल्स से लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तक... WPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम हुई मजबूत? नोट कर लें फुल स्क्वॉड

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुरुवार (27 नवंबर) को मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया. नई दिल्ली के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में हुई इस नीलामी में टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. दीप्ति को यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में दोबारा शामिल किया. दीप्ति के लिए यूपी की टीम ने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का प्रयोग किया. खरीदा. विदेशी खिलाड़ियों में एमेलिया केर को सबसे ज्यादा रकम मिली. एमेलिया 3 करोड़ रुपये में आरटीएम के जरिए मुंबई इंडियंस में फिर से शामिल हुई हैं.
डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन तो समाप्त हो गया, अब फैन्स की निगाहें अगले सीजन पर हैं. डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोरा में होगा. मुंबई इंडियंस जहां अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए पूरा जाएगी. बाकी चार टीम्स भी अपना बेस्ट देने उतरेंगी. मुंबई के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही डब्ल्यूपीएल टाइटल जीत सकी है. आइए सभी पांच टीमों के स्क्वॉड पर नजर डाल लेते हैं...
मुंबई इंडियंस: 16 खिलाड़ी (10 भारतीय, 6 विदेशी)
बल्लेबाज: हरमनप्रीत कौर (रिटेन, 2.5 करोड़ रुपये)
विकेटकीपर: जी कमलिनी (50 लाख रुपये), राहिला फिरदौस (10 लाख रुपये)
ऑलराउंडर: नैट साइवर-ब्रंट (रिटेन 3.5 करोड़ रुपये), हेली मैथ्यूज (रिटेन, 1.75 करोड़ रुपये), अमनजोत कौर (रिटेन, 1 करोड़ रुपये), एमेलिया केर (आरटीएम, 3 करोड़ रुपये), संस्कृति गुप्ता (20 लाख रुपये), सजीवन सजना (75 लाख रुपये), निकोला कैरी (30 लाख रुपये), त्रिवेणी वशिष्ठ (20 लाख रुपये), नल्ला रेड्डी (10 लाख रुपये), पूनम खेमनार (10 लाख रुपये)
स्पिनर: सैका इशाक (30 लाख रुपये)
तेज गेंदबाज: शबनम इस्माइल (60 लाख रुपये), मिली इलिंगवर्थ (10 लाख रुपये)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 16 खिलाड़ी (10 भारतीय, 6 विदेशी)
बल्लेबाज: स्मृति मंधाना (रिटेन, 3.5 करोड़ रुपये), जॉर्जिया वॉल (60 लाख रुपये), डी हेमलता (30 लाख रुपये), गौतमी नाईक (10 लाख रुपये)
विकेटकीपर: ऋचा घोष (रिटेन, 2.75 करोड़ रुपये), प्रत्यूषा कुमार (10 लाख रुपये)
ऑलराउंडर: एलिसा पेरी (रिटेन, 2 करोड़ रुपये), पूजा वस्त्राकर (85 लाख रुपये), ग्रेस हैरिस (75 लाख रुपये), नादिन डिक्लर्क (60 लाख रुपये)
स्पिनर: श्रेयंका पाटिल (रिटेन, 60 लाख रुपये), राधा यादव (65 लाख रुपये), लिंसी स्मिथ (30 लाख रुपये), प्रेमा रावत (20 लाख रुपये)
तेज गेंदबाज: अरुंधति रेड्डी (75 लाख रुपये), लॉरेन बेल (90 लाख रुपये)
यूपी वॉरियर्स: 18 खिलाड़ी (12 भारतीय, 6 विदेशी)
बल्लेबाज: मेग लैनिंग (1.90 करोड़ रुपये), फीबी लिचफील्ड (1.20 करोड़ रुपये), किरण नवगिरे (आरटीएम, 60 लाख रुपये), प्रतीका रावल (50 लाख रुपये), श्वेता सेहरावत (रिटेन, 50 लाख रुपये), हरलीन देओल (50 लाख रुपये), सिमरन शेख (10 लाख रुपये)
विकेटकीपर: शिप्रा गिरि (10 लाख रुपये)
ऑलराउंडर: दीप्ति शर्मा (आरटीएम, 3.20 करोड़ रुपये), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख रुपये), क्लो ट्रायोन (30 लाख रुपये), जी. त्रिशा (10 लाख रुपये), सुमन मीणा (10 लाख रुपये)
स्पिनर: आशा शोभना (1.1 करोड़ रुपये), सोफी एक्लेस्टोन (आरटीएम, 85 लाख रुपये)
तेज गेंदबाज: शिखा पांडे (2.40 करोड़ रुपये), क्रांति गौड़ (आरटीएम, 50 लाख रुपये), तारा नौरिस (10 लाख रुपये)
दिल्ली कैपिटल्स: 16 खिलाड़ी (10 भारतीय, 6 विदेशी)
बल्लेबाज: शेफाली वर्मा (रिटेन,2.20 करोड़ रुपये), जेमिमा रोड्रिग्स (रिटेन, 2.20 करोड़ रुपये), लॉरा वोलवार्ट (INR 1.10 करोड़ रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये)
विकेटकीपर: तानिया भाटिया (30 लाख रुपये), लिजेल ली (30 लाख रुपये), ममता मादीवाला (10 लाख रुपये)
ऑलराउंडर: एनाबेल सदरलैंड (रिटेन, 2.20 करोड़ रुपये), मारिजाने कैप (रिटेन, 2.20 करोड़ रुपये), निकी प्रसाद (रिटेन, INR 50 लाख रुपये), चिनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), स्नेह राणा (50 लाख रुपये), मिन्नू मणि (40 लाख रुपये), लुसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये)
स्पिनर: श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये)
तेज गेंदबाज: नंदनी शर्मा (20 लाख रुपये)
गुजरात जायंट्स: 18 खिलाड़ी (12 भारतीय, 6 विदेशी)
बल्लेबाज: भारती फूलमाली (आरटीएम, 70 लाख रुपये), डैनी वायट (50 लाख रुपये), शिवानी सिंह (10 लाख रुपये)
विकेटकीपर: बेथ मूनी (रिटेन, 2.5 करोड़ रुपये), यास्तिका भाटिया (50 लाख रुपये)
ऑलराउंडर: एश्ले गार्डनर (रिटेन, 3.50 करोड़ रुपये), सोफी डिवाइन (2 करोड़ रुपये), जॉर्जिया वेयरहैम (1 करोड़ रुपये), काश्वी गौतम (आरटीएम, 65 लाख रुपये), अनुष्का शर्मा (45 लाख रुपये), कनिका आहूजा (30 लाख रुपये), आयुषी सोनी (30 लाख रुपये)
स्पिनर: तनुजा कंवर (45 लाख रुपये), राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख रुपये)
तेज गेंदबाज: रेणुका सिंह (60 लाख रुपये), किम गार्थ (50 लाख रुपये), तितास साधु (30 लाख रुपये), हैप्पी कुमारी (10 लाख रुपये).