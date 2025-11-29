scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WPL का फुल शेड्यूल जारी... ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर

महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी 27 नवंबर को हुई थी. नीलामी के बाद अब बीसीसीआई ने अगले सीजन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है. डब्ल्यूपीएल 2026 में कुल 22 मैच होंगे.

Advertisement
X
डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है. (Photo: PTI)
डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है. (Photo: PTI)

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल 29 नवंबर (शनिवार) को जारी कर दिया. डब्ल्यूपीएल का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक खेला जाएगा. इसके मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होंगे. सीजन का उद्घाटन मुकाबला नवी मुंबई में होगा, जहां मुंबई इंडियंस (MI) की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगी.  9 से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लेग में कुल 11 मैच खेले जाएंगे.

इसके बाद लीग वडोदरा शिफ्ट होगी, जहां प्लेऑफ समेत बाकी 11 मैच खेले जाएंगे. वडोदरा लेग में पहला मैच गुजरात जायंट्स (GG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी, जो 2025 के फाइनल का रीमैच होगा.

1 फरवरी तक लीग मैच जारी रहेंगे, जिसके बाद एक दिन का ब्रेक दिया जाएगा. एलिमिनेटर 3 फरवरी और फाइनल 5 फरवरी को होगा. टेबल टॉपर टीम सीधे फाइनल में जाएगी, जहां उसका सामना एलिमिनेटर की विजेता टीम से होगा. एलिमिनेटर मैच टेबल में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस है सबसे सफल टीम
मुंबई इंडियंस डब्ल्यूपीएल की डिफेंडिंग चैम्पियन है और अब तक खेले गए तीन सीजन में दो खिताब जीत चुकी है. एक मौके पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता, दिल्ली कैपिटल्स तीनों ही सीजन में रनर-अप रही है. गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (UPW) अब तक एक भी बार फाइनल तक नहीं पहुंची.

सम्बंधित ख़बरें

Dipti Sharma
WPL में भारी रकम मिलने पर Dipti ने तोड़ी चुप्पी! 
Lauren Bell
WPL 2026 में RCB के लिए खेलेंगी गेंदबाज लॉरेन बेल! 
Shikha Pandey
WPL Auction में Shikha Pandey को मिली बंपर राशि! 
Dipti Sharma
WPL Auction में Dipti Sharma रहीं सबसे महंगी! 
smriti mandhana and shafali verma
दिल्ली से लेकर RCB तक, WPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम मजबूत? नोट कर लें स्क्वॉड 
Advertisement

डब्ल्यूपीएल खत्म होने के 10 दिन बाद भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा. यह दौरा 15 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम 3 ओडीआई, 3 टी20 इंटरनेशनल और 1 टेस्ट मैच खेलेगी.

WPL 2026 का शेड्यूल
9 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई 
10 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई
10 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई  
11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई
12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई
13 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई
14 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई
15 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई
16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई
17 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई
17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई
19 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा
20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा
22 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्स, वडोदरा
24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा
26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा
27 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा
29 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा
30 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा
1 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्स, वडोदरा
3 फरवरी: एलिमिनेटर, वडोदरा
5 फरवरी: फाइनल, वडोदरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement