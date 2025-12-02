रोहित-कोहली को लेकर तिलक वर्मा ने किया बड़ा दावा, बोले- दोनों टीम में...

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को लंबे फॉर्मेट काफी पसंद हैं और वे मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ को लेकर विराट कोहली से लगातार सलाह ले रहे हैं. 23 वर्षीय तिलक ने अब तक सिर्फ चार वनडे खेले हैं और एक अर्धशतक जमाया है और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है. तिलक का कहना है कि मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का साथ मिलना उनके लिए बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.

और पढ़ें

रोहित-कोहली को लेकर क्या बोले तिलक

तिलक वर्मा ने कहा, 'वनडे और टेस्ट क्रिकेट मेरे खेल जैसे लगते हैं क्योंकि मुझे लंबे फॉर्मेट पसंद हैं. मैं और वनडे खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं. जब रोहित भाई और विराट भाई एक ही टीम में होते हैं तो आत्मविश्वास का स्तर बिल्कुल अलग होता है.'

यह भी पढ़ें: रायपुर ODI से पहले व‍िराट कोहली ने की सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बात, गौतम गंभीर से बनाई दूरी, चर्चा में है ये VIDEO

उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी ज्यादा अनुभूति और ज्ञान है कि मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा सलाह लेने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं बेहतर बन सकूं. युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि वह खास तौर पर कोहली से फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं. यह वह हिस्सा है जिसे वे बेहद पसंद करते हैं और इसमें उत्कृष्ट होना चाहते हैं.

Advertisement

विराट कोहली का किया जिक्र

तिलक वर्मा ने कहा कि मैं विराट भाई से काफी बात करता हूं, खासकर फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में. उनकी तीव्रता अद्भुत है. मुझे भी दौड़ना पसंद है और मैं काफी तेज हूं, इसलिए मुझे खेल का यह हिस्सा बहुत पसंद है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ हिटमैन नहीं, ‘SIX सम्राट’ कहिए… ये धमाका आफरीदी को रोहित का पैगाम था!

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज को लेकर तिलक ने कहा, 'मुझे जो भी मौके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिलेंगे, मैं उन्हें फिनिश करना चाहता हूं. मैं वनडे और टेस्ट दोनों में खुद को साबित करना चाहता हूं. मैं लंबे फॉर्मेट में खुद को चुनौती दे रहा हूं और एक खिलाड़ी के रूप में लगातार आगे बढ़ना चाहता हूं.'

---- समाप्त ----