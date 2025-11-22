टीम इंडिया के लिए अब आसान नहीं WTC का गणित, फाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. भारत मैच की चौथी पारी में 124 रनों के टारगेट का पीछा नहीं कर पाया था. पूरी टीम खेल के तीसरे दिन सिर्फ 93 रनों पर ढेर हो गई थी. इस हार के चलते भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई. कोलकाता टेस्ट मैच की हार ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 में भारत की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंचाई है.

भारतीय टीम ने डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र में शानदार शुरुआत की थी. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया. फिर वेस्टइंडीज को अपने घर पर 2-0 से हराकर स्थिति मजबूत कर ली थी. इसके बाद ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका से मिली शर्मनाक हार ने भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया.

कोलकाता टेस्ट की हार के बाद भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की अंकतालिका में चौथे स्थान पर लुढ़क चुकी है. भारत का अंक प्रतिशतत (PCT) 54.16 है. ऑस्ट्रेलिया (100 प्रतिशत), साउथ अफ्रीका (66.67 प्रतिशत) और श्रीलंका (66.67 प्रतिशत) भारत से आगे है. हालांकि भारतीय टीम पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज जैसी टीम्स की तुलना में बेहतर स्थिति में है.

भारत के 10 मुकाबले अब भी बाकी

डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र में भारत को 10 मुकाबले और खेलने हैं. सबसे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में उसे भाग लेना है. फिर अगले साल अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंकाई धरती पर दो टेस्ट मैच खेलेगी. अगले ही साल अक्टूबर-नवंबर में भारत को न्यूजीलैंड की धरती पर दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं. वहीं साल 2027 में जनवरी-फरवरी के दौरान भारतीय टीम अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच खेलेगी, जो डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र में भारत की आखिरी सीरीज होगी.

भारतीय टीम को डब्ल्यूटीसी के मौजूदा संस्करण में कुल 18 टेस्ट मैच खेलने थे, जिसमें से उसने 8 मुकाबले खेल लिए हैं. अब भारत के जो 10 मुकाबले होने हैं, उसमें तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. दूसरी टीमें भी आने वाले दिनों में कई मुकाबले खेलेंगी. न्यूजीलैंड ने तो अपना अभियान शुरू भी नहीं किया है.

2019-21 के चक्र में न्यूजीलैंड ने 70 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया 69.2 अंक लाने के बावजूद बाहर हो गया था. भारत तब 72.2 प्रतिशत अंक हासिल कर फाइनल तक पहुंचा था. हालांकि तब प्वाइंट्स सिस्टम अलग था. 2021-23 के डब्यूटीसी चक्र से नया प्वाइंट्स सिस्टम लागू हुआ.

2021-23 में भारत 58.8 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा. जबकि साउथ अफ्रीकी टीम (55.56 प्रतिशत) क्वालिफाई नहीं कर पाई. 2023-25 में ऑस्ट्रेलिया 67.54 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा, वहीं भारत 50 प्रतिशत अंकों के बावजूद खिताबी मुकाबले से बाहर हो गया था. यानी फाइनल में पहुंचने की गारंटी 55 प्रतिशत अंक तो नहीं ही दे सकता है.

टीम इंडिया ऐसे पहुंचेगी फाइनल में

भारतीय टीम की नजरें 60 प्रतिशत अंक लाने की होंगी, ताकि वो WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सके. यहां तक पहुंचने के लिए भारत को बाकी के 10 मैचों में से कम से कम 6 में जीत हासिल करनी होगी. अगर भारतीय टीम 6 मैच जीतती है, 2 में उसे हार मिलती है और 2 मुकाबले ड्रॉ होते हैं, तो उसका अंक प्रतिशत 61.11 होगा. दूसरी ओर भारतीय टीम सात मैच जीतती है और 3 में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है, तो भी उसके अंकों का प्रतिशतत 62.96 होगा. भारत के लिए फायदा यह है कि उसके अब 10 में से 6 टेस्ट मैच घर पर हैं और 2 एशिया (बनाम श्रीलंका) में, जिससे क्वालिफाई करने की उम्मीदें काफी जीवंत हैं.

डब्ल्यूटीसी में टीमों की रैंकिंग का प्राथमिक तौर पर निर्धारण अंक प्रतिशत के आधार पर होता है. इसी अंक प्रतिशत के हिसाब से तय होता है कि कौन टीम कहां पर खड़ी रहेगी. लीग चरण के अंत में टेबल की शीर्ष दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि स्लो-ओवर रेट के कारण टीमों के अंक काटे जाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी पोजीशन और पीसीटी पर पड़ता है.

WTC में ऐसा है प्वाइंट्स सिस्टम

जीत पर: 12 अंक

टाई: 6 अंक

ड्रॉ: 4 अंक

हार: 0 अंक

