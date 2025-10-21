scorecardresearch
 

Women's WC: श्रीलंका की जीत से उलझा वर्ल्ड कप का गणित, अब सेमीफइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ये है समीकरण

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपने शुरुआती दो मुकाबले जीते थे. उसके बाद भारत को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. लगातार तीन हार के बाद भारत के लिए बाकी के दो मुकाबले बेहद निर्णायक हो गए हैं.

भारतीय महिला टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं है. (Photo: Getty Images)
भारतीय महिला टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं है. (Photo: Getty Images)

श्रीलंका ने बांग्लादेश को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के एक अहम मुकाबले में 7 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जीवंत रखी हैं. वहीं बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम्स पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. यानी अब एक स्पॉट के लिए चार टीम्स (भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान) रेस में हैं और लीग स्टेज में केवल सात मुकाबले खेले जाने बाकी हैं.

यह भी पढ़ें: 4 गेंद पर 4 विकेट... श्रीलंका ने कर दिया 'खेला', महिला वर्ल्ड कप से बाहर हुआ बांग्लादेश

सबसे पहले बात भारतीय टीम की करते हैं. भारत ने 5 मैच खेलकर 4 अंक हासिल किए हैं और वो फिलहाल अंकतालिका में चौथे नंबर पर है. भारतीय टीम का नेट रनरेट 0.526 है. भारतीय टीम अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट आसानी से कटा सकती है. अगर भारत गुरुवार को न्यूजीलैंड से हारता है तो उसे उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हार जाए और फिर भारतीय टीम बांग्लादेश को हराए.

प्वाइंट्स टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें

अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का मैच बारिश से धुल जाता है तो भी भारत अंतिम-चार में पहुंच सकता है, बशर्ते वो बांग्लादेश को हराए और श्रीलंका या पाकिस्तान छह अंक तक ना पहुंचे. अगर टीम इंडिया के दोनों मैच धुलते होते हैं, तो भारतीय टीम नेट रनरेट के आधार पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, बशर्ते इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हराए.

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान-श्रीलंका के लिए क्या है समीकरण?
न्यूजीलैंड के भी 5 मैचों से 4 अंक हैं. उसका नेट रनरेट -0.245 है, जिसके चलते वो अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है. अगर न्यूजीलैंड की टीम अगले दो मैच जीतती है तो वो आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचेगी. भारत के खिलाफ उसका मैच 'करो-मरो' की तरह होगा. अगर न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराती है, लेकिन इंग्लैंड से हार मिलती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेशी टीम भारत को हराए. भारत के खिलाफ मैच वॉशआउट होने की स्थिति में भी न्यूजीलैंड को तभी फायदा होगा, जब वो इंग्लैंड को हराए और भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ हारे.

श्रीलंकाई टीम के 6 मैचों से 4 अंक हैं और वो छठे नंबर पर है. श्रीलंका का नेट रनरेट -1.035 है. श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने दोनों मैच हार जाए. इसके अलावा इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत मिले. अगर श्रीलंका छह अंक पर न्यूजीलैंड के साथ टाई करता है, तो नेट रनरेट में पीछे रहेगा, बशर्ते उसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत नहीं मिले.

वर्ल्ड कप का शेड्यूल देखने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी टीम के 5 मैचों से दो अंक हैं और वो अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है. पाकिस्तान का नेट रनरेट -1.887 है. पाकिस्तानी टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में थोड़ी-बहुत बनी हुई है. पाकिस्तान को अपने अंतिम दो मैच (बनाम साउथ अफ्रीका और श्रीलंका) जीतने होंगे. साथ ही उसे उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने दोनों मैच हार जाए. इसके अलावा, इंग्लैंड को भी न्यूजीलैंड को हराना होगा. यदि पाकिस्तान को दोनों मैचों में बड़ी जीत हासिल होती है, तभी उसका नेट रनरेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो सकता है.

---- समाप्त ----
