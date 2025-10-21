scorecardresearch
 

4 गेंद पर 4 विकेट... श्रीलंका ने कर दिया 'खेला', महिला वर्ल्ड कप से बाहर हुआ बांग्लादेश

श्रीलंकाई टीम की बांग्लादेश पर जीत में हसिनी परेरा और कप्तान चमारी अटापट्टू की अहम भूमिका रही. हसिनी परेरा ने शानदार 85 रनों की इनिंग्स खेली. चमारी अटापट्टू ने 46 रन बनाए और चार विकेट झटके.

श्रीलंका से हारकर बांग्लादेश सेमीफाइनल रेस की से बाहर हुआ. (Photo: Getty Images)
श्रीलंका से हारकर बांग्लादेश सेमीफाइनल रेस की से बाहर हुआ. (Photo: Getty Images)

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-21 में 20 अक्टूबर (सोमवार) को श्रीलंका का सामना बांग्लादेश पर हुआ. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में हुए इस मुकाबले में श्रीलंका ने 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 203 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 9 विकेट पर 195 रन ही बना सका. इस जीत के साथ ही श्रीलंकाई टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं. वहीं बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई.

मुकाबले में बांग्लादेश की टीम एक समय जीत की ओर बढ़ रही थी. 48 ओवर के बाद उसका स्कोर चार विकेट पर 191 रन था. यानी उसे जीत के लिए 12 गेंदों पर 12 रन बनाने थे और हाथ में छह विकेट थे. फिर स्पिनर सुगंधिका कुमारी ने 49वें ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किए और रितु मोनी का विकेट लिया. अब आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 9 रन बनाए थे. कप्तान निगार सुल्तानe अब भी क्रीज पर टिकी हुई थीं, ऐसे में बांग्लादेश यहां से जीत हासिल कर सकता था.

मैच का आखिरी ओवर श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू फेंकने आईं. अटापट्टू ने पहली गेंद पर राबेया खान को एलबीडब्ल्यू कर दिया. अगली गेंद पर नाहिदा अख्तर एक रन लेने की कोशिश में रनआउट हो गईं. अब बांग्लादेशी कप्तान स्ट्राइक पर आईं, लेकिन उन्हें अटापट्टू ने नीलाक्षी डिसिल्वा के हाथों कैच आउट कराकर बांग्लादेश को एक और झटका दिया. अब तीन गेंदें बाकी थीं और नौ रन बनाने थे. चौथी गेंद पर अटापट्टू ने मारुफा अख्तर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. यानी बांग्लादेशी टीम के चार गेंदों पर चार विकेट गिर गए. पांचवीं गेंद पर सिर्फ एक रन बना, जिसके बाद श्रीलंका की जीत पक्की हो गई. आखिरी गेंद उस ओवर की डॉट रही.

बांग्लादेशी कप्तान का छलका दर्द
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना का दर्द छलक पड़ा. सुल्ताना ने कहा, 'शुरुआत से ही ऐसा लगा था कि यह मैच हमारा है. मैं और शर्मिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. शर्मिन क्रैम्प के चलते मैदान से बाहर गई, तभी मैच का मोमेंटम बदल गया. इसके बाद हमने अहम मौकों पर विकेट गंवाए. पिछले तीन मैचों में भी हमारे साथ यही हुआ. यह वाकई दिल तोड़ देने वाली हार है. हम दबाव झेल नहीं पाए और विकेट गिरते चले गए. हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम ऐसी स्थिति में घबराते क्यों जाते हैं,

निगार सुल्ताना कहती हैं, 'अब हमारे पास एक मैच और बचा है और हमें अपनी गलतियों को सुधारकर टूर्नामेंट को अच्छे नोट पर खत्म करना है. टूर्नामेंट की शुरुआत में हमने पावरप्ले में काफी विकेट खो दिए थे. इसलिए हमने योजना बनाई थी कि पावरप्ले में ज्यादा विकेट नहीं गंवाने हैं. मैं नहीं चाहती थी कि खेल आखिरी ओवर तक जाए. मैं अपनी पार्टनर से कह रही थी कि हमें 49वें ओवर में ही मैच खत्म करना होगा, या तो बाउंड्री मारने की कोशिश करो या मुझे स्ट्राइक दो, मैं मैच फिनिश करने की कोशिश करूंगी.'

ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम्स महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब एक स्पॉट के लिए भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स रेस में हैं. इसमें भी पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर चुकी है. चौथे स्पॉट के लिए मुख्य मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

