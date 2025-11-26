scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान से भी पीछे हो गई टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका से करारी हार के बाद WTC पॉइंट्स टेबल का बदला समीकरण

दक्षिण अफ्रीका से 2-0 की करारी हार के बाद भारत WTC अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया और पाकिस्तान से भी पीछे हो गया. भारत पिछले दो वर्षों में दूसरी बार घर में क्लीन स्वीप झेल चुका है. कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के रिटायरमेंट और शुभमन गिल की नई कप्तानी के बावजूद टीम की कमजोरियां फिर उजागर हुईं.

Advertisement
X
साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया (Photo: ITG)
साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया (Photo: ITG)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) अंक तालिका में पाकिस्तान से पीछे चली गई. भारतीय टीम गुवाहाटी में बुरी तरह ढह गई और 408 रनों से मैच हार गई. 25 साल बाद ऐसा हुआ है जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत में भारत को टेस्ट सीरीज हरा पाई है. 

इस नतीजे का मतलब यह भी हुआ कि दो बार की WTC फाइनलिस्ट भारत टीम तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गई. यानी अब भारत अंकतालिका में पाकिस्तान से भी पीछे है. मौजूदा WTC चक्र में भारत ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 4 जीते, 4 हारे और 1 ड्रॉ रहा है.

ऑस्ट्रेलिया टॉप पर काबिज

WTC स्टैंडिंग्स में इस समय ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, उसके बाद WTC होल्डर दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिर भारत का स्थान है. शीर्ष दो टीमों और भारत के बीच का अंतर प्रोटियाज़ के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैचों में भारी हार के बाद और बढ़ गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir
ऑलराउंडर का चक्कर, बार-बार बदलाव… RO-KO र‍िटायर! दिग्गजों के न‍िशाने पर गंभीर  
Team India Loss
Team India की Test Series में हुई करारी हार! 
Gautam Gambhir
'मेरा फ्यूचर BCCI के हवाले, लेकिन...', अफ्रीका से करारी हार के बाद बोले गौतम गंभीर 
Akash Chopra
Akash Chopra ने Ruturaj को लेकर किया बड़ा दावा! 
Simon Harmer
'गंभीर युग' में घर में ही टीम इंड‍िया ड‍िरेल, ऐसा हश्र तो टेस्ट में कभी नहीं हुआ... BCCI करेगा बदलाव?  

IND vs SA सीरीज़ के बाद WTC स्टैंडिंग्स

यह दूसरे लगातार वर्ष है जब भारत को घरेलू मैदान पर विदेशी टीमों ने क्लीन स्वीप किया है. पिछले साल, भारत को घर में न्यूजीलैंड ने 0-3 से करारी शिकस्त दी थी, जिससे भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ध्वस्त हो गई थीं और पारंपरिक घरेलू बढ़त में मौजूद कई कमज़ोरियां उजागर हुई थीं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑलराउंडर का चक्कर, बार-बार बदलाव… रोहित-कोहली र‍िटायर, साउथ अफ्रीका से सीरीज हार पर दिग्गजों ने गौतम गंभीर को घेरा

पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू हार ने कई भारतीय बल्लेबाज़ों की स्पिन खेलने की क्षमता पर सवाल उठाए थे, और टेस्ट टीम में बड़े बदलाव की मांग उठी थी. गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम मैनेजमेंट के तहत तीन बड़े खिलाड़ियों रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास लिया. इसके बाद संक्रमण काल से गुज़र रही टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई, जिन्होंने इंग्लैंड में टीम का शांत और दबाव में संतुलित नेतृत्व करके प्रशंसा हासिल की.

हालांकि, मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ भारतीय टीम फिर से ढह गई, WTC चक्र में नए निचले स्तर पर पहुंचते हुए और पिछले साल से चली आ रही समस्याओं में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा सकी. अब भारतीय क्रिकेट टीम एक लंबे टेस्ट ब्रेक पर जाएगी, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और नए मैनेजमेंट को आगे की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलेगा. अगला टेस्ट दौर श्रीलंका में होगा, जिसके बाद न्यूजीलैंड का चुनौतीपूर्ण दौरा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement