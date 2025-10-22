पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर, अब एक स्पॉट के लिए तीन टीमों में जंग, दिलचस्प हुआ सेमीफाइनल का समीकरण

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं. 21 अक्टूबर (मंगलवार) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में पाकिस्तन को साउथ अफ्रीका ने डीएलएस नियम के तहत 150 रनों से हरा दिया. बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तानी टीम को 20 ओवर्स में 234 रन बनाने थे, लेकिन वो सात विकेट पर 83 रन ही बना सकी. मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 40 ओवरों में 9 विकेट पर 312 रन बनाए थे.
साउथ अफ्रीका इस जीत के साथ ही अंकतालिका में टॉप पर पहुंच गया. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम्स पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. वहीं पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश अंतिम-चार की रेस से बाहर हो चुका है. अब चौथे एवं आखिरी स्थान के लिए भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच रेस है.
बात पहले भारतीय टीम की करते हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस समय 4 अंकों के साथ अंकतालिका में चौथे स्थान पर है. टीम इंडिया ने 5 मैच खेले हैं और उसका नेट रनरेट +0.526 है. भारत को अब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं.
न्यूजीलैंड को हराने पर मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट
अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी क्योंकि उसके 6 अंक हो जाएंगे. भारत सेमीफाइन की रेस में शामिल तीन टीम्स में ऐसी अकेली ऐसी टीम होगी, जिसने तीन मैच जीते होंगे. लेकिन अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हारती है और वो बांग्लादेश को हराती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हराए, तभी भारत टॉप-4 में पहुंच पाएगा. अगर भारत अपने दोनों बचे मैच हारता है, तो उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा.
न्यूजीलैंड के पांच मैचों से 4 अंक हैं और उसका नेट रनरेट -0.245 है. न्यूजीलैंड की टीम पांचवें नंबर पर है. अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच (बनाम भारत और इंग्लैंड) जीत लेता है, तो वह 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. अगर न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराती है, लेकिन इंग्लैंड से हार मिलती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश की टीम भारत को हराए. साथ ही उसका नेट रन रेट श्रीलंका से बेहतर रहे या पाकिस्तानी टीम श्रीलंका को हरा दे.
श्रीलंकाई टीम 6 मैचों में 4 अंकों के साथ छठे नंबर पर है. श्रीलंका का नेट रनरेट -1.035 है. श्रीलंका का केवल एक मैच बचा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है. पाकिस्तान के खिलाफ जीत भी श्रीलंका के लिए काफी नहीं होगा. उसे यह उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने दोनों मैच (बनाम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश) हार जाए, वहीं न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हार मिले. इसके साथ ही श्रीलंका का नेट रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे.
अंक बराबर होने की स्थिति में रैंकिंग तय करने के नियम (महिला वर्ल्ड कप)
1. सबसे ज्यादा जीत वाली टीम अंक तालिका में आगे रहेगी.
2. अगर जीतें बराबर हैं, तो नेट रनरेट देखा जाएगा.
3. अगर फिर भी बराबरी हो, तो आपसी मुकाबले का नतीजा देखा जाएगा.
4. अगर यह सब बराबर रहे, तो टीम्स की लीग स्टेज सीडिंग के आधार पर फैसला होगा.