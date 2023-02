Team India playing 11 vs Australia: सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट? जानिए दिग्गजों की प्लेइंग-11 में कौन अंदर- कौन बाहर

Team India playing 11 vs Australia: भारतीय टीम को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलना है. सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले ही दिग्गजों ने अपनी-अपनी संभावित प्लेइंग-11 को शेयर किया है. इन दिग्गजों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर, वसीम जाफर और पूर्व बीसीसीआई सेलेक्टर सुनील जोशी भी शामिल हैं.

मांजरेकर और जाफर समेत लगभग सभी ने अपनी प्लेइंग 11 में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को जगह नहीं दी है. यानी इनके हिसाब से इन दोनों स्टार प्लेयर्स को डेब्यू के लिए अभी इंतजार करना होगा. मगर सुनील जोशी के ट्वीट ने फैन्स के बीच बवाल मचाया, क्योंकि उन्होंने पुजारा को ही बाहर कर दिया.

जोशी और जाफर ने कुलदीप को चुना

जोशी ने अपनी प्लेइंग-11 में चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्यकुमार यादव को जगह दी. यानी पूर्व सेलेक्टर का मानना है कि टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज सूर्या को पहला टेस्ट मैच खेलना चाहिए. जोशी के ट्वीट के बाद कुछ फैन्स उनके सपोर्ट में आए, जबकि कुछ ने विरोध किया.

मगर एक बात जोशी और जाफर में कॉमन रही है. दोनों ने ही अपनी प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को जगह नहीं दी. दोनों ने उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में रखा. जबकि जोशी और मांजरेकर ने अपनी प्लेइंग-11 में रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर शुभमन गिल को रखा है. इन दोनों का मानना है कि केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए. साथ ही बतौर विकेटकीपर केएस भरत को खेलना चाहिए.

सुनील जोशी की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, केएल राहुल, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.

