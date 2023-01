India vs New Zealand Slow Over-Rate: न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया से हुई ये बड़ी गलती, ICC ने लगाया जुर्माना

India vs New Zealand Slow Over-Rate: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में जीत से आगाज किया. पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 12 रनों से रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की. इस मैच में शुभमन गिल ने 208 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेली.

मगर इसी मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक गलती हो गई. वह स्लो ओवर रेट वाली गलती रही. यानी भारतीय टीम ने निर्धारित समय में तीन ओवर कम किए थे. यही कारण रहा है कि अब उस मैच को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है.

भारतीय टीम पर लगा 60 प्रतिशत जुर्माना

स्लो ओवर रेट नियम के तहत अब भारतीय टीम को मैच फीस का 60 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत टीम के खिलाड़ियों को हर ओवर के लिए बतौर जुर्माना 20 प्रतिशत जुर्माना देना होता है. चूंकि टीम ने तीन ओवर निर्धारित समय में नहीं किए थे. ऐसे में यह जुर्माना 60 प्रतिशत हो जाता है.

अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जवगल श्रीनाथ ने ही बताया कि टीम इंडिया ने तीन ओवर कम किए हैं. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. ऐसे में किसी प्रकार की कोई सुनवाई की जरूरत नहीं होगी.

