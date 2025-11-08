ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म... अब कब होगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला, देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की. दोनों टीम्स के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर (शनिवार) को ब्रिस्बेन के द गाबा में खेला गया. यह मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 2008 के बाद से टी20 सीरीज नहीं हारी है. उस स्ट्रीक को टीम इंडिया ने बरकरार रखा है.

और पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने पांच टी20 मैचों के अलावा तीन ओडीआई मुकाबले भी खेले. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को आडीआई सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया दौरे की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा ब्रेक नहीं मिलने वाला है. भारतीय टीम अब अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने जा रही है.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में होना है, जिसमें अब एक हफ्ते से भी कम का समय है. फिर टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में निर्धारित है. टेस्ट के बाद वनडे सीरीज की बारी आएगी. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा. इसके बाद दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

Advertisement

कब-कब होंगे टी20I मुकाबले?

वनडे मैचों के बाद भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन होगा. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में निर्धारित है. फिर 11 दिसंबर (मुल्लांपुर), 14 दिसंबर (धर्मशाला), 17 दिसंबर (लखनऊ) और 19 दिसंबर (अहमदाबाद) को टी20 मैचों का आयोजन होगा.

बता दें कि टेस्ट सीरीज के लिए भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के ही स्क्वॉड्स घोषित हो चुके हैं. टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभालेंगे. वनडे और टी20 सीरीज के लिए दोनों टीम्स के स्क्वॉड्स अब तक फाइनल नहीं हुए हैं.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप.

टेसट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, काइल वेरेने (विकेटकीपर) और ट्रिस्टन स्टब्स.

साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का फुल शेड्यूल

पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, कोलकाता

दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी

पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक

दूसरा T20: 11 दिसंबर, मुल्लांपुर

तीसरा T20: 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा T20: 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां T20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद

---- समाप्त ----