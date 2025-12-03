scorecardresearch
 
20वीं बार लगातार वनडे में टॉस हारा भारत... केएल राहुल का छलका दर्द, VIDEO

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जा रहा है. लेकिन एक बार फिर सिक्के ने भारत की किस्मत को मात दे दी है. वनडे में लगातार 20वीं बार है जब भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीत सके हैं.

लगातार 20वीं बार वनडे में टॉस हारी टीम इंडिया (Photo: Getty)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जा रहा है. लेकिन एक बार फिर सिक्के ने भारत की किस्मत को मात दे दी है. वनडे में लगातार 20वीं बार है जब भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीत सके हैं. आखिरी बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 में खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था. इसके बाद से 2 साल बीतने को हैं लेकिन कोई भी भारतीय कप्तान वनडे में टॉस नहीं जीत सके हैं. रोहित हों या गिल या फिर केएल राहुल. कप्तान बदले लेकिन किस्मत नहीं बदली.

टॉस के साथ भारत के इस कनेक्शन की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी है. लोग तरह-तरह के मीम शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा की क्वाइन हमें पसंद नहीं कर रहा है. हमें जरूर किसी ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए.

टॉस हारने पर क्या बोले केएल राहुल

टॉस हारने के बाद केएल राहुल ने कहा, 'सच कहूं तो, इससे बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि हमने लंबे समय से टॉस नहीं जीता है. लेकिन इसमें कोई क्या ही कर सकता है.'

यह भी पढ़ें: India vs South Africa 2nd ODI Live Score: रोहित-यशस्वी की जोड़ी क्रीज पर उतरी, रायपुर में टेम्बा की वापसी

वहीं, पिछले मैच को लेकर केएल राहुल ने कहा कि हमने पिछले मैच में वाकई अच्छा प्रदर्शन किया था. पिछले मैच से कई सकारात्मक बातें सामने आईं, इसलिए बस उसे जारी रखने की कोशिश कर रहा हूं. खिलाड़ी अच्छी लय में दिख रहे हैं. और मैं इस मैच को लेकर उत्साहित हूं.

यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया और जय-वीरू का खोटा सिक्का! हाय री किस्मत... मेलबर्न में जारी रहा टॉस हारने का स‍िलस‍िला

टॉस हारने पर राहुल ने कहा कि भारत में इस समय काफ़ी ओस पड़ रही है. हम जहां भी खेल रहे हैं, वहां ओस पड़ने की उम्मीद कर रहे हैं. इसलिए, गेंदबाज़ों ने इसके बारे में बात की है. कुछ रणनीतियों और कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात की है, और मुझे लगता है कि हमने पिछले मैच में वाकई अच्छा प्रदर्शन किया था. इससे हमारी गेंदबाज़ी टीम को काफ़ी आत्मविश्वास मिलेगा. बता दें कि टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी है. भारतीय टीम इस मैच में बिना बदलाव के उतरी है.

रायपुर ODI के लिए भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

---- समाप्त ----
