scorecardresearch
 

Feedback

टीम इंड‍िया और जय-वीरू का खोटा सिक्का! हाय री किस्मत... 5 मैचों का सिलसिला मेलबर्न में भी रहा जारी

भारतीय टीम टॉस जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है. वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम लगातार 18 टॉस हार चुकी है. इसके चलते वो पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है. टेस्ट और टी20 क्रिकेट में भी टॉस के समय भारतीय टीम की किस्मत साथ नहीं दे रही है.

Advertisement
X
सूर्यकुमार यादव मेलबर्न टी20 में भी टॉस नहीं जीत पाए. (Photo: BCCI)
सूर्यकुमार यादव मेलबर्न टी20 में भी टॉस नहीं जीत पाए. (Photo: BCCI)

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बाध्य होना पड़ा.

कैनबरा टी20 मैच में भी भारतीय टीम टॉस नहीं जीत पाई थी और उसे पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी. हालांकि वो मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था. देखा जाए तो भारतीय टीम मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक पांचों मैचों (3 वनडे और 2 टी20I) में टॉस गंवा चुकी है. हाल ही में जो वनडे सीरीज खेली गई थी, उसमें कप्तान शुभमन गिल तीनों मैचों में टॉस नहीं जीत पाए थे.

भारतीय टीम वनडे इंटरनेशनल में लगातार 18 टॉस हार चुकी है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उधर शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान लगातार 6 टॉस गंवाए. फिर वो इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीतने में कामयाब रहे थे. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम लगातार दो टॉस हार चुकी है.

Advertisement

टी20I में कब जीता था टॉस?
टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम ने आखिरी बार टॉस एशिया कप 2025 के फाइनल में जीता था. भारतीय टीम के लिए टॉस शोले मूवी की तरह हो गया था. शोले मूवी में जय (अमिताभ बच्चन) ने जब भी वीरू (धर्मेंद्र) के सामने सिक्का उछाला, तब उनकी ही जीत हुई. इस मूवी के आखिर में पता चला था कि सिक्के के दोनों तरफ केवल हेड्स थे, जिसके कारण ऐसा हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma and Shubman Gill
LIVE: भारतीय टीम की खराब शुरुआत, पावरप्ले में गिरे 4 विकेट, तिलक भी आउट 
Arshdeep Singh (L) and Kuldeep Yadav attend a practice session
मेलबर्न में अर्शदीप को मिलेगा मौका? दूसरे टी20 में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11  
Suryakumar Yadav
जोश में टीम इंडिया... फॉर्म में लौटा कप्तान, मेलबर्न में आज ऑस्ट्रेलिया से ‘आर-पार’ की जंग 
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer ने अपनी इंजरी पर पोस्ट कर दी बड़ी अपडेट! 
Sanju Batting Order
Sanju Samson ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर दिया बड़ा बयान! 

सूर्यकुमार यादव ने मेलबर्न वनडे में टॉस हारने के बाद कहा कि वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. उन्होंने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि वो रन बनाना जानते हैं और उनके साथ बल्लेबाजी करते समय विकेटों के बीच तेज दौड़ लगानी पड़ती है. भारतीय टीम ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया.

वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि वो इसलिए पहले गेंदबाजी करना चाह रहे हैं क्योंकि पिच अच्छी लग रही है और 40 ओवरों तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव हुआ. जोश फिलिप की जगह मैथ्यू शॉर्ट मेलबर्न टी20 में खेलने उतरे.

अब चाहिए ऊपरवाले की मदद!
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ MCG में खेले जा रहे दूसरे T20I में जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीता, सूर्या (सूर्यकुमार यादव) कैमरे की ओर देखते हुए मजाक में बोले- 'पूजा करनी पड़ेगी!' यानी अब टॉस जीतने के लिए शायद ऊपरवाले की मदद ही चाहिए.

Advertisement

टीम इंडिया का टॉस का सूखा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में चर्चा का विषय बन चुका है.फिर भी सूर्या का अंदाज वही पुराना है- मुस्कुराते हुए, मजाक में माहौल हल्का रखते हुए. शायद यही बात फैन्स को उनकी बल्लेबाज़ी जितनी ही पसंद आने लगी है.

अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो भारतीय फैन्स भी सूर्या के साथ यही कहने लगेंगे- ''पूजा करनी पड़ेगी.''

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement