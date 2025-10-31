भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बाध्य होना पड़ा.
कैनबरा टी20 मैच में भी भारतीय टीम टॉस नहीं जीत पाई थी और उसे पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी. हालांकि वो मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था. देखा जाए तो भारतीय टीम मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक पांचों मैचों (3 वनडे और 2 टी20I) में टॉस गंवा चुकी है. हाल ही में जो वनडे सीरीज खेली गई थी, उसमें कप्तान शुभमन गिल तीनों मैचों में टॉस नहीं जीत पाए थे.
भारतीय टीम वनडे इंटरनेशनल में लगातार 18 टॉस हार चुकी है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उधर शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान लगातार 6 टॉस गंवाए. फिर वो इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीतने में कामयाब रहे थे. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम लगातार दो टॉस हार चुकी है.
टी20I में कब जीता था टॉस?
टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम ने आखिरी बार टॉस एशिया कप 2025 के फाइनल में जीता था. भारतीय टीम के लिए टॉस शोले मूवी की तरह हो गया था. शोले मूवी में जय (अमिताभ बच्चन) ने जब भी वीरू (धर्मेंद्र) के सामने सिक्का उछाला, तब उनकी ही जीत हुई. इस मूवी के आखिर में पता चला था कि सिक्के के दोनों तरफ केवल हेड्स थे, जिसके कारण ऐसा हुआ था.
सूर्यकुमार यादव ने मेलबर्न वनडे में टॉस हारने के बाद कहा कि वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. उन्होंने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि वो रन बनाना जानते हैं और उनके साथ बल्लेबाजी करते समय विकेटों के बीच तेज दौड़ लगानी पड़ती है. भारतीय टीम ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया.
वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि वो इसलिए पहले गेंदबाजी करना चाह रहे हैं क्योंकि पिच अच्छी लग रही है और 40 ओवरों तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव हुआ. जोश फिलिप की जगह मैथ्यू शॉर्ट मेलबर्न टी20 में खेलने उतरे.
अब चाहिए ऊपरवाले की मदद!
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ MCG में खेले जा रहे दूसरे T20I में जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीता, सूर्या (सूर्यकुमार यादव) कैमरे की ओर देखते हुए मजाक में बोले- 'पूजा करनी पड़ेगी!' यानी अब टॉस जीतने के लिए शायद ऊपरवाले की मदद ही चाहिए.
टीम इंडिया का टॉस का सूखा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में चर्चा का विषय बन चुका है.फिर भी सूर्या का अंदाज वही पुराना है- मुस्कुराते हुए, मजाक में माहौल हल्का रखते हुए. शायद यही बात फैन्स को उनकी बल्लेबाज़ी जितनी ही पसंद आने लगी है.
अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो भारतीय फैन्स भी सूर्या के साथ यही कहने लगेंगे- ''पूजा करनी पड़ेगी.''