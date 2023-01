Women's T20 World Cup: आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार होंगी केवल महिला अधिकारी, तीन भारतीय भी लिस्ट में

महिला टी20 विश्व कप अगले महीने (फरवरी) साउथ अफ्रीका में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने मैच रेफरी और अंपायर्स के नाम का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि 13 सदस्यीय इस लिस्ट में केवल महिला ऑफिशियल्स को ही जगह दी गई है जिसमें तीन भारत की हैं. इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ महिला अधिकारी अंपायर्स या मैच रेफरी की भूमिका में होंगी.

आईसीसी के महाप्रबंधक (क्रिकेट) वसीम खान ने कहा, 'हाल के वर्षों में महिला क्रिकेट तेजी से बढ़ रहा है और इसके हिस्से के रूप में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्चतम स्तर पर अधिक महिलाओं को कार्य करने का अवसर मिले. यह घोषणा हमारे इरादे का प्रतिबिंब है और हमारी यात्रा की शुरुआत है, जहां पुरुषों और महिलाओं को हमारे खेल में समान अवसर मिलते हैं. हम अपनी महिला मैच अधिकारियों का समर्थन जारी रखने और वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

