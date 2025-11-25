टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होते ही कप्तान सूर्या की भविष्यवाणी, बताया किसके बीच होगा फाइनल

अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को हो गया. टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी को 5-5 के अलग-अलग 4 ग्रुप में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और 15 फरवरी को दोनों आपस में भिड़ेंगी. लेकिन इस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा.
सूर्या ने फाइनल को लेकर की भविष्यवाणी
शेड्यूल जारी करते वक्त होस्ट जतिन सप्रू ने सूर्यकुमार यादव से फाइनल मुकाबले के बारे में जानने की कोशिश की. इसपर सूर्या ने कहा कि फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. वहीं, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी सूर्या की इस भविष्यवाणी का समर्थन किया.
यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 15 फरवरी को होगा भारत-पाकिस्तान मैच
हालांकि, इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फाइनल में भारत से कौन भिड़ेगा. मैं बस चाहता हूं कि भारतीय टीम ये खिताब जीते.
जानें भारत के कब-कब हैं मुकाबले
इस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा. भारत का दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होगा. तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच टीम इंडिया 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी.
यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोहित शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया ऐलान... बने ब्रांड एम्बेसडर
जानें किस ग्रुप में कौनः
ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका
ग्रुप बी - ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
ग्रुप सी - इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
ग्रुप डी - न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा
ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीमें
भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.