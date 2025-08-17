एशिया कप से पहले भारतीय टीम को मिली गुड न्यूज, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पास किया फिटनेस टेस्ट, सेलेक्शन मीटिंग में भी लेंगे हिस्सा

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में आयोजित होना है. एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को किया जा सकता है, जिसपर सबकी निगाहें टिकी हैं.

एशिया कप से पहले भारतीय टीम को बड़ी राहत मिली है. कप्तान सुर्यकुमार यादव फिट हो गए हैं और वो टीम इंडिया की कमान संभालने के लिए तैयार हैं. सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब कर रहे थे, जहां उन्होनें फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. सूर्यकुमार अब एशिया कप के लिए मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है और एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए उपलब्ध रहेंगे. कुछ दिन पहले तक सूर्यकुमार यादव COE में थे, जहां वो रिहैब प्रोसेस से गुजरे. अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है. वह चयन समिति की बैठक में शामिल होंगे.'

सूर्यकुमार यादव ने कहां कराई थी सर्जरी?

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की समाप्ति के बाद जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी. इसके चलते वह कुछ समय के लिए मैदान से दूर रहे. सर्जरी के बाद सुर्यकुमार ने फैन्स से अपडेट शेयर करते हुए लिखा था, 'स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी सफल रही है. मैं अब ठीक होने की राह पर हूं और जल्द ही मैदान पर लौटने का इंतजार कर रहा हूं.'

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का अभियान 10 सितंबर को शुरू होगा, जब वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. फिर 14 सितंबर को भारतीय टीम चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का इसी मैदान पर सामना करेगी. जबकि 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान से होगा.

एशिया कप में भारत को पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. वहीं ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर-चार स्टेज में पहुंचेंगी. इसके बाद सुपर-चार चरण में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

