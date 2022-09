Harshal Patel T20 World Cup 2022: 'आपने पहले ही तय कर दिया पिटाई होगी', हर्षल पटेल को लेकर बोले सुनील गावस्कर

Harshal Patel T20 World Cup 2022: अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. इसमें टीम इंडिया के फैन्स के लिए खुशी की बात है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई है.

यह दोनों ही स्टार गेंदबाज चोट की वजह से काफी दिनों से क्रिकेट से दूर थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप के लिए अब दोनों फिट हैं. बता दें कि इस बार टी-20 वर्ल्डकप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.

हर्षल को लेकर क्या बोले गावस्कर?

हर्षल को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं. ज्यादातर हर्षल को शामिल किए जाने की आलोचना कर रहे हैं. मगर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का ऐसा मानना नहीं है. उन्होंने कहा कि आप पहले से कोई भी अनुमान मत लगाइए. पहले मैच होने दीजिए. उनकी परफॉर्मेंस देखिए और फिर कुछ कहिएगा.

सुनील गावस्कर से इस बारे में स्पोर्ट्स तक पर सवाल किया गया. उनसे पूछा कि हर्षल की स्पीड कम है. ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पर वह रन लुटा सकते हैं. ऐसे में क्या उनका सेलेक्शन सही है? इस पर गावस्कर ने कहा, 'आगे जाकर देखेंगे ना उनकी पिटाई कैसे हो सकती है.'

