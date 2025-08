सुनील गावस्कर ने यशस्वी जायसवाल की हालिया फॉर्म में गिरावट को लेकर चिंता जताई है. ओवल में खेले जा रहे 5वें टेस्ट के पहले दिन सस्ते में आउट होने के बाद गावस्कर ने युवा बल्लेबाज की तकनीक में एक अहम खामी की ओर इशारा किया.

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जायसवाल ने इंग्लैंड सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, लेकिन वह सिर्फ 2 रन बनाकर गस एटकिंसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. भारत को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद दबाव का सामना करना पड़ा. और दबाव ऐसा कि दूसरे दिन महज आधे घंटे में पूरी टीम 224 रनों पर ढेर हो गई.

जायसवाल की कैसी तकनीकी कमजोरी?

यह आउट होने का तरीका अब एक परिचित पैटर्न बन गया है. राउंड द विकेट एंगल से अंदर आती गेंद पर जायसवाल चकमा खा बैठे. सीरीज के दौरान यह गेंदबाजी का तरीका लगातार उनकी तकनीकी कमजोरी को उजागर करता रहा है.

सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान सुनील गावस्कर ने इस कमजोरी की ठीक-ठीक वजह बताई. उन्होंने कहा कि जायसवाल की फ्रंट फुट मूवमेंट और बॉडी अलाइनमेंट दोनों में गिरावट आई है, जो उनकी परेशानी की जड़ बन गई है.

