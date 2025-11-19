scorecardresearch
 

Feedback

साउथ अफ्रीका को दोहरी मार, गुवाहाटी टेस्ट से बाहर होंगे साइमन हार्मर? मार्को जानसेन भी चोट‍िल... जानें पूरा मामला

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीकी टीम की जीत की इबारत लिखने वाले साइमन हार्मर के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर संशय है. दरअसल, वो कंधे की समस्या से जूझ रहे हैं. वहीं मार्को जानसेन भी चोट‍िल बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
साइमन हार्मर (बाएं से दूसरे) और मार्को जानसेन (सबसे दाएं) के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस है (Photo: PTI)
साइमन हार्मर (बाएं से दूसरे) और मार्को जानसेन (सबसे दाएं) के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस है (Photo: PTI)

साउथ अफ्रीका ने भारत को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रनों से हराया था. इस टेस्ट में बावुमा ब्रिगेड ने भारतीय टीम को जीत के लिए महज 124 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन शुभमन ब्रिगेड ये रन भी नहीं बना सकी. नतीजतन अफ्रीकी टीम ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीत में हासिल की.

अब साउथ अफ्रीकी टीम भारत में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के कगार पर है. क्योंकि अब गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट ड्रॉ भी कप्तान टेम्बा बावुमा की टीम को सीरीज जीत दिलाने के लिए काफी होगा. हालांकि उनकी तैयारियों में कुछ खलल भी पड़े हैं. 

News18 की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता टेस्ट के 'प्लेयर ऑफ द मैच' साइमन हार्मर को कंधे की समस्या है, जबकि लेफ्ट-आर्म पेसर मार्को जानसेन जैनसन भी हल्की चोट से जूझ रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों ने मंगलवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाए, वही अस्पताल जहां शुभमन गिल का गर्दन का इलाज हुआ था.

मेहमान टीम ने ईडन गार्डन्स में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (2025-27) पॉइंट टेबल में भी छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. उसकी यह जीत भारत में 2010 के बाद उनकी पहली टेस्ट जीत रही.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill
गुवाहाटी रवाना होंगे गिल, क्या अफ्रीका के ख‍िलाफ दूसरा टेस्ट? आया नया अपडेट 
Gautam Gambhir, Rishabh Pant
एक पैड से प्रैक्टिस, दो हाथों से बॉलिंग... गुवाहाटी टेस्ट के लिए गंभीर ने बनाई नई रणनीति 
Kaushik Maity
कौन है बंगाल का वो गेंदबाज, जिसने दोनों हाथ से फेंकी गेंद, टीम इंडिया को कराई प्रैक्टिस 
Gavaskar Backs Gambhir: Kolkata Test Loss का असली कारण 
Guwahati Test में बदली टाइमिंग: लंच से पहले Tea Break 
Advertisement

उन्हें चौथे स्थान से उठाकर 66.67 PCT तक ले गई, जिससे वे टॉप पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे पहुंच गए हैं. श्रीलंका तीसरे स्थान पर खिसक गया है और भारत 54.17 PCT के साथ चौथे स्थान पर चला गया है.

कोलकाता टेस्ट में बावुमा ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली और साइमन हार्मर ने मैच में आठ विकेट हास‍िल किए. वहीं उन्होंने साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई. नियमित कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारत 124 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए लड़खड़ा गया और 93 पर सिमट गया.

हार्मर ने पहली पारी के 4/30 के बाद दूसरी पारी में 4/21 लेकर अपना कमाल जारी रखा, जबकि केशव महाराज ने दो विकेट झटके और जानसेन जैनसन ने दोनों भारतीय ओपनरों को आउट कर भारत को प्रेशर में डाल दिया था. दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने भारत को संभालने की कोशिश की, सुंदर ने 31 रन बनाए लेकिन एडेन मार्करम ने उन्हें आउट किया, जबकि पटेल की तेज तर्रार 26 रन की पारी महाराज का शिकार बनकर खत्म हुई.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement