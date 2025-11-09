400 से ज्यादा का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाई ऋषभ पंत ब्रिगेड, साउथ अफीका-ए की रिकॉर्डतोड़ जीत

इंडिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड-1 में खेला गया. यह मुकाबला एक्शन से भरपूर रहा, जिसमें साउथ अफ्रीका-ए टीम ने पांच विकेट से हासिल की.

मुकाबले में साउथ अफ्रीका-ए को जीत के लिए 417 रनों का टागरेट मिला था, जिसे मेजबान टीम ने मैच के चौथे दिन (9 नवंबर) के आखिरी सेशन में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका-ए ने टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया. ऋषभ पंत की अगुवाई में इंडिया-ए ने सीरीज का पहला मैच 3 विकेट से जीता था.

'ए' टीम्स के बीच हुए टेस्ट मैचों में ये अब तक का सबसे बड़ा सफल रनचेज रहा. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंडिया-ए के नाम था, जिसने इसी साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ लखनऊ में 412 रनों के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया था. अब रविवार को साउथ अफ्रीका-ए ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह चेज इसलिए भी खास रहा क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और पिच से अंतिम दिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बखूबी परिचय दिया.

अफ्रीकी टीम के लिए टेम्बा बावुमा ने भी किया कमाल

इस चार दिवसीय मुकाबले मेंं इंडिया-ए ने अपनी पहली पारी में 255 रन बनाए थे. जवाब में साउथ अफ्रीका-ए की पहली इनिंग्स 221 रनों पर सिमट गई थी. यानी इंडिया-ए को पहली पारी के आधार पर 34 रनों की छोटी लीड मिली. इसके बाद इंडिया-ए ने अपनी दूसरी पारी 382/7 के स्कोर पर घोषित कर दी. चेज में साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्डन हरमन (91 रन), लेसेगो सेनोकवाने (77 रन), जुबैर हमजा (77 रन), टेम्बा बावुमा (59 रन) और कॉनर एस्टरहुइजेन (नाबाद 52 रन) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं.

साउथ अफ्रीका-ए के लिए सबसे सफल चेज (फर्स्ट क्लास क्रिकेट)

417 बनाम भारत-ए, बेंगलुरु, 2025

295 बनाम रेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया, 2003

217 बनाम माटाबेलेलैंड सेलेक्ट इलेवन, बुलावायो, 1994

भारत-ए के खिलाफ सबसे सफल चेज (फर्स्ट क्लास)

417: साउथ अफ्रीका-ए, बेंगलुरु, 2025

254: इंग्लैंड-ए, कोलकाता, 1994

225: ऑस्ट्रेलिया-ए, मैकॉय, 2024

मुकाबले में इंडिया-ए की प्लेइंग इलेवन: अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आकाश दीप, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज.

मुकाबले में साउथ अफ्रीका ए की प्लेइंग इलेवन: जॉर्डन हरमन, लेसेगो सेनोकवाने, जुबैर हमजा, टेम्बा बावुमा, मार्केस एकरमैन (कप्तान), कॉनर एस्टरहुइजेन (विकेटकीपर), तियान वैन वुरेन, काइल सिमंड्स, प्रेनेलन सुब्रायेन, त्शेपो मोरेकी और ओकुहले सेले.

