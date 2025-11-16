मुश्किल पिच या बल्लेबाज? कोच गंभीर ने बताया कोलकाता टेस्ट की हार का जिम्मेदार कौन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए ईडन गार्डन्स टेस्ट के बाद पिच को लेकर उठे विवाद पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने साफ किया कि यह विकेट पूरी तरह वैसा ही था जैसा टीम चाहती थी और इस पर बल्लेबाज़ी असंभव नहीं थी.

क्या बोले गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यही बिल्कुल वो पिच थी जिसकी हमें तलाश थी. क्यूरेटर ने हमारी बहुत मदद की. यह अनप्लेएबल विकेट बिल्कुल नहीं था.' गंभीर ने खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और तकनीक पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी पिचों पर स्किल नहीं बल्कि मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है.

गंभीर ने कहा, 'इस विकेट पर खेलने के लिए दबाव झेलने की क्षमता चाहिए. मानसिक मजबूती चाहिए. डिफेंस बेहद मजबूत होना चाहिए. टेस्ट मैच में स्किल से ज्यादा मानसिक मजबूती जरूरी होती है.'

उन्होंने आगे कहा कि पिच पर किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं थीं और विकेट मुख्य रूप से तेज़ गेंदबाज़ों के खाते में गईं. गंभीर बोले, 'इस विकेट में कोई डेमन्स नहीं थे. अक्षर और बावुमा ने रन बनाए. 40 विकेटों में से ज़्यादातर सीमर ने लिए.

गंभीर ने यह भी कहा कि टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं और DRS के दौर से पहले की स्थितियों से तुलना करना उचित नहीं है. उन्होंने केएल राहुल, टेम्बा बावुमा और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत डिफेंस की भी तारीफ की.

क्यूरेटर की भूमिका को लेकर गंभीर ने दोबारा समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि क्यूरेटर बहुत सपोर्टिव थे. हमें वही पिच मिली जिसकी हमें ज़रूरत थी. अंत में गंभीर ने टीम को जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए कहा,

टीम के रूप में हारते हैं, टीम के रूप में जीतते हैं.

बता दें कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में इतिहास रच दिया. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली अफ्रीकी टीम ने भारत को 124 रनों का टोटल चेज नहीं करने दिया और 30 रनों से जीत हासिल की. टेस्ट चैम्पियन साउथ अफ्रीका की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 15 साल बाद अफ्रीका की टीम ने भारत को टेस्ट क्रिकेट में मात दी है. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की इस सीरीज में अब 1-0 से बढ़त बना ली है.

