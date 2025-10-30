scorecardresearch
 

WC Semifinal: मंधाना के विकेट पर बवाल, मैदान पर खड़े अंपायर भी हैरान, कमेंटेटर रह गए सन्न

स्मृति मंधाना अच्छी लय में दिख रही थीं. उन्होंने 24 रन बनाए. लेकिन पावरप्ले के आखिरी ओवर यानी की 10वें ओवर में किम गार्थ की गेंद लगभग वाइड थी. लेकिन विकेट के पीछे खड़ीं कप्तान हीली ने कैच आउट की अपील की. मैदान पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया...

स्मृति मंधाना के विकेट पर अंपायर भी रह गए सन्न (Photo: AP)
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 339 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके जवाब में जब भारतीय टीम उतरी तो मंधाना के विकेट पर कंट्रोवर्सी दिखी. 

स्मृति मंधाना अच्छी लय में दिख रही थीं. उन्होंने 24 रन बनाए. लेकिन पावरप्ले के आखिरी ओवर यानी की 10वें ओवर में किम गार्थ की गेंद लगभग वाइड थी. लेकिन विकेट के पीछे खड़ीं कप्तान हीली ने कैच आउट की अपील की. मैदान पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया. हीली ने रिव्यू लेने का फैसला लिया. 

मंधाना पूरी तरह आश्वस्त दिखीं. उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी साफ था कि गेंद उनके बल्ले से नहीं टकराई है. कमेंटेटर ने भी किसी तरह की आवाज से इनकार किया. लेकिन अल्ट्रा एज से जब थर्ड अंपायर ने कंफर्म किया तो उसमें दिखा की मंधाना के बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है. लेकिन आउट दिए जाने के बाद भी मंधाना ने कहा कि मैं सही कह रही हूं कि कुछ नहीं लगा है. 

थर्ड अंपायर के इस फैसले के बाद मैदान पर खड़ी अंपायर Lauren Agenbag भी हैरान दिखीं. उन्होंने भी इशारों में कहा कि बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ है. कमेंट्री बॉक्स में मौजूद लोग भी इस फैसले से हैरान दिखे. क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क महसूस नहीं हो रहा था. लेकिन अल्ट्रा एज ने इसे कंफर्म किया और मंधाना आउट दी गईं. मैदान से जाते वक्त भी मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत से कहा कि वो आउट नहीं हैं.

अंपायर और कमेंटेटर भी हैरान

मंधाना ने अपनी इस छोटी पारी में 24 गेंदों में 24 रन बनाए. उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्के भी आए. बता दें कि मंधाना इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं. उनसे आगे केवल दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा हैं. हालांकि, इस मैच में मंधाना ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने 1000 रन पूरे कर लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 : फीबी लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यू, एलेना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.

भारत की प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

---- समाप्त ----
