शुभमन गिल ODI सीरीज से भी होंगे बाहर! कौन संभालेगा टीम इंडिया की कप्तानी, ये खिलाड़ी रेस में सबसे आगे

साउथ अफ्रीका को भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद वनडे और टी20 मुकाबले भी खेलने हैं. वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने वाली है. वहीं टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर को होगा. वनडे और टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित हो चुकी है. लेकिन भारतीय स्क्वॉड अब तक रिवील नहीं हुआ है. व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन (23 नवंबर) की समाप्ति के बाद किया जा सकता है. चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, सेलेक्टर आरपी सिंह और देवजीत सैकिया गुवाहाटी में ही मौजूद हैं.

भारतीय टीम चुनना चयनकर्ताओं के लिए आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होंगे. हार्दिक पंड्या अभी भी फिट नहीं हैं. जबकि वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर चोट से उबर रहे हैं और वो अभी कम से कम दो महीने एक्शन से दूर रहेंगे. कप्तान शुभमन गिल भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं. शुभमन का टी20 सीरीज में भी भाग लेना तय नहीं है. शुभमन को कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान नेक इंजरी हुई थी.

डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने शुभमन गिल को अभी रेस्ट करने की सलाह दी है. शुभमन यदि वनडे सीरीज से बाहर होते हैं, तो केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है. अक्षर पटेल और ऋषभ पंत भी दावेदार हैं, लेकिन राहुल पर चयनकर्ता विश्वास जता सकते हैं. दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी यह भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सेलेक्टर्स को ही लेना है.

किंग कोहली भी खेलेंगे वनडे सीरीज

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी ले ली गई थी और शुभमन गिल नए कप्तान बने थे. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में रहने तय माने जा रहे है. ऋषभ पंत सेकेंड चॉइस विकेटकीपर हो सकते हैं. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज पेस अटैक का हिस्सा हो सकते हैं. जसप्रीत बुमराह का वनडे सीरीज में खेलना उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा.

टी20 टीम में ज़्यादातर बदलाव नहीं होंगे और यह टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज जैसी ही रह सकती है. सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे. विकेटकीपर्स के रूप में संजू सैमसन और जितेश शर्मा को टी20 टीम में जगह मिल सकती है. अगर शुभमन गिल टी20 सीरीज के लिए भी फिट नहीं हुए, तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है. ऐसी स्थिति में ओपनिंग में फिर से संजू सैमसन को प्रोमोट किया जा सकता है, जैसा पहले हुआ था.

भारत-SA व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे- 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे- 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे- 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

पहला टी20- 9 दिसंबर, कटक

दूसरा T20- 11 दिसंबर, मुल्लांपुर

तीसरा T20- 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा T20- 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां T20- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

