'रोहित-विराट से कोई मतभेद नहीं, करेंगे नई शुरुआत...', वनडे कप्तानी मिलने पर बोले शुभमन गिल

विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के जरिए मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. दोनों दिग्गज लंबे समय बाद भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे. वनडे सीरीज में शुभमन गिल के अंडर ये दोनों दिग्गज खेलेंगे.

शुभमन गिल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. (Photo: Getty Images)
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है, जहां उसे मेजबान देश के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों में शिरकत करना है. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर (रविवार) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले के जरिए शुभमन गिल बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में नया आगाज करने जा रहे हैं. शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया था.

पहले वनडे मुकाबले से पहले शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. इस दौरान शुभमन गिल ने साफ कहा है कि उनका रोहित शर्मा या विराट कोहली साथ किसी तरह का मतभेद नहीं हैं. शुभमन ने कहा कि चाहे बाहर कैसी भी बातें हो रही हों, लेकिन टीम के भीतर सब कुछ पहले जैसा ही है.

शुभमन गिल ने कहा, 'बाहर चाहे कैसी भी बातें चल रही हों, लेकिन हमारे बीच कुछ भी बदला नहीं है. सब कुछ पहले जैसा है. रोहित भाई बहुत मदद करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं. मैं उनसे सुझाव मांगता हूं कि अगर आप कप्तान होते तो इस विकेट पर क्या करते. मुझे दूसरे खिलाड़ियों के विचार जानना पसंद है.'

रोहित-विराट मेरे आइडल: शुभमन गिल
शुभमन गिल ने बताया कि बचपन से ही वे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानते आए हैं. शुभमन कहते हैं, जब मैं बच्चा था, तब विराट भाई और रोहित भाई मेरे आइडल थे. जिस तरह का खेल और भूख उन्होंने दिखाई, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया. उनके जैसे महान खिलाड़ियों की कप्तानी करना और उनसे सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है.'

शुभमन गिल ने यह भी कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन व्हाइट-बॉल क्रिकेटर हैं एवं टीम के लिए उनका अनुभव अनमोल है. शुभमन कहते हैं, 'विराट और रोहित दोनों का अनुभव और स्किल टीम के लिए बहुत अहम है. मेरे दोनों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं. मैं अक्सर उनसे सलाह लेता हूं. वे हमेशा अपने विचार खुलकर साझा करते हैं. मुझे यकीन है कि इस सीरीज में ऐसे कई मौके आएंगे जब मैं उनसे सीख सकूंगा. अगर मैं किसी मुश्किल स्थिति में हुआ, तो मैं उनसे सलाह लेने में नहीं हिचकूंगा.'

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया था. बतौर कप्तान शुभमन की ये पहली सीरीज जीत थी. शुभमन ने कहा कि उन्होंने अब तक जो अनुभव हासिल किया, वही उन्हें आगे मदद करेगा. शुभमन ने कहा, 'ये बहुत रोमांचक है. एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है. अब तक मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. हमने कई बार इस पर बात की है कि टीम को आगे कैसे ले जाना है और किस तरह का माहौल बनाना है.'

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि पहले वनडे में पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम के हाउसफुल रहने की संभावना है. मार्श ने कहा, 'रिपोर्ट्स के मुताबिक कल स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक होंगे. हाउसफुल स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेलना हमारे खिलाड़ियों के लिए शानदार अनुभव होगा.'

