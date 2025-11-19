scorecardresearch
 

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुए कप्तान गिल! ODI सीरीज में भी खेलना मुश्किल

शुभमन गिल गर्दन की गंभीर चोट के कारण गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में उनका खेलना मुश्किल है. उनकी जगह ऋषभ पंत भारत की कप्तानी करते दिख सकते हैं. वहीं, साई सुदर्शन प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं.

गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो सकते हैं कप्तान शुभमन गिल (Photo: ITG)
गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो सकते हैं कप्तान शुभमन गिल (Photo: ITG)

गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं. यही नहीं सूत्रों की मानें तो गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचौं की वनडे सीरीज भी मिस कर सकते हैं. बता दें कि कोलकाता टेस्ट के दौरान गिल की गर्दन में चोट लगी थी. 

गर्दन में लगी है गिल को चोट

गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगी थी. वह दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर नहीं उतरे और न ही 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए. नतीजा ये हुआ की टीम इंडिया 30 रन से कोलकाता टेस्ट हार गया था.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को गर्दन की कौन सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा मैदान, BCCI ने बताई हर ड‍िटेल

हालांकि, गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह टीम के साथ गुवाहाटी भी पहुंचे. चर्चा थी की गिल दूसरे टेस्ट में खेलने की जिद पर अड़े हैं. लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि वो इस टेस्ट से बाहर हो सकते हैं. वहीं, 30 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में भी वो बाहर ही बैठ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका को दोहरी मार, गुवाहाटी टेस्ट से बाहर होंगे साइमन हार्मर? मार्को जानसेन भी चोट‍िल... जानें पूरा मामला

भारत के लिए क्यों अहम है गुवाहाटी टेस्ट

मेजबान टीम के सामने अब दूसरे टेस्ट में जीतना अनिवार्य है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट 30 रनों से जीतकर सीरीज़ में बढ़त बना ली है. सीरीज में बराबरी और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अंकों के लिहाज से भारत को ये मैच हर हाल में जीतना होगा. गुवाहाटी टेस्ट 22 नवंबर से शुरू हो रहा है. सभी पांच दिनों का खेल सुबह 9 बजे शुरू होगा.

