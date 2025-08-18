शुभमन गिल-मोहम्मद सिराज OUT, यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर... एशिया कप के लिए चयनकर्ता ले सकते हैं कड़े फैसले

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के अनाउसमेंट पर फैन्स की निगाहें टिकी हैं. इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त (मंगलवार) को किया जाना है. भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक मुंबई में होगी, जिसके बाद टीम की घोषणा होगी. चयनसमिति की बैठक में टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के भी भाग लेने की संभावना है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन आसान नहीं रहने वाला है. इस बार चयनकर्ता कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप के लिए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का टीम में चुना जाना काफी मुश्किल है. चयनकर्ता फर्स्ट चॉइस ओपनर्स के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को चुन सकते हैं.

वहीं बैकअप ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के साथ यूएई जा सकते हैं. बैकअपन ओपनर के लिए शुभमन गिल का नाम भी रेस में है, लेकिन यशस्वी का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी का भी चयन ना हो, मगर शुभमन इस रेस में फिलहाल पीछे चल रहे हैं. यदि हेड कोच गौतम गंभीर शुभमन को टीम में शामिल करने पर जोर देते हैं तो बात बन सकती है.

शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर मचाई थी धूम

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए, जो एक टेस्ट सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. शुभमन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में भी गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए 650 रन बनाए, इसके बावजूद उनकी जगह पक्की नहीं मानी जा रही. वैसे भी एशिया कप एक टी20 टूर्नामेंट है और चयनकर्ता अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ ही जाना चाहते हैं, जिन्होंने हालिया समय में टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है.

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, (फोटो: Getty Images)

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में बल्लेबाजों के तौर पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का नाम तय है. जबकि एक स्लॉट के लिए शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच मुकाबला है. शिवम दुबे का दावा मजबूत लगता है क्योंकि वो कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर के चुने जाने की संभावना कम है. जबकि विकेटकीपर संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर जितेश शर्मा को जगह मिल सकती है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए शानदार प्रदर्शन किया था.

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का भी चुना जाना मुश्किल है. एशिया कप में फास्ट बॉलिंग यूनिट की अगुवाई जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं. उनके साथ अर्शदीप सिंह तो रहेंगे ही, साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

स्पिन डिपार्टमेंट कौन-कौन होगा शामिल?

हार्दिक पंड्या बतौर ऑलराउंडर शामिल होंगे. जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के चयन की संभावना बेहद कम है. स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और उप-कप्तान अक्षर पटेल के नाम तय माने जा रहे हैं. वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है.

