पंजाब की बाढ़ से टूटा श्रेयस अय्यर का दिल, वीडियो जारी कर की भावुक अपील

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइज़ी पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान और भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर ने बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद के लिए आर्थिक मदद देने की अपील की है. राज्य इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और हजारों करोड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं.

पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बताया कि 23 ज़िलों के 1,902 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे 3.84 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. ऐसे कठिन समय में अय्यर ने प्रशंसकों से अपील की है कि वे आगे आएं और राहत कार्यों के लिए दान करें.

श्रेयस अय्यर ने वीडियो संदेश में कहा, “पंजाब से मुझे जो प्यार मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है. आज बाढ़ ने हमें नीचे गिरा दिया है, लेकिन हम मिलकर इस चुनौती को पार करेंगे. आपका हर योगदान किसी को नई उम्मीद दे सकता है. आइए, मिलकर पंजाब को फिर से मुस्कुराते देखें.”

पीबीकेएस ने ग्लोबल सिख चैरिटी के साथ हाथ मिलाकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया है. फ्रेंचाइज़ी ने जनता से दान के माध्यम से 2 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

इससे पहले, पीबीकेएस ने 33.8 लाख रुपये दान किए थे, जिनसे रेस्क्यू बोट्स, मेडिकल इमरजेंसी सहायता, ज़रूरी राहत सामग्री और साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. ये नावें भविष्य में भी आपदा-प्रबंधन के लिए पंजाब में इस्तेमाल की जाएंगी.

इस बाढ़ से अब तक 1,000 से अधिक गांव डूब चुके हैं और लगभग 61,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है. करीब 14.6 लाख लोग विस्थापित हुए हैं. ये बाढ़ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में आई बाढ़ से हुई है.

