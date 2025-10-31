मेलबर्न में गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट फुस्स... केवल अभिषेक शर्मा चले, 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर शुक्रवार (31 अक्टूबर) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में टॉस कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ी. भारतीय टीम इस मुकाबले में शुरू से ही प्रेशर में दिखी और उसने नियमित अंतराल पर विकेट खोए. भारतीय टीम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी. भारत ने 18.4 ओवरों में केवल 125 रन बनाए. 126 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

देखा जाए तो मेलबर्न टी20 में भारतीय टीम के केवल दो बल्लेबाज ही दोहरे अंकों तक पहुंच पाए. वहीं 8 बल्लेबाज दोहरे अंकों तक नहीं पहुंच सके. वहीं एक बैटर (वरुण चक्रवर्ती) 0 के स्कोर पर नाबाद रहा. वो तो भारतीय टीम को आभार जताना चाहिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने एक एंड संभाले रखा और तूफानी बैटिंग की.

.@IamAbhiSharma4 leads from the front with a blazing half-century, taking the Aussies head-on in true Skyball fashion! 💥



Fearless intent, clean hitting, and total command at the crease! 🚀#AUSvIND 👉 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/mq9j8bivd0 pic.twitter.com/bcAUdN2kyw — Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2025

अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और दो छक्के शामिल रहे. अभिषेक के टी20I करियर की ये छठी फिफ्टी रही. अभिषेक के अलावा हर्षित राणा भी डबल डिजिट तक पहुंचने में सफल रहे. हर्षित ने 3 चौके और एक सिक्स की सहायता से 33 बॉल का सामना करते हुए 35 रन बनाए. भारतीय पारी में तीसरा बेस्ट स्कोर अक्षर पटेल (7 रन) का था. इससे पता चलता है कि भारत के ज्यादातार बल्लेबाजों ने कैसी बैटिंग की.

Advertisement

संजू को तीसरे नंबर पर क्यों भेजा गया?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में खेल रही भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कुछ प्रयोग भी किए, जो फुस्स साबित हुए. जब उप-कप्तान शुभमन गिल के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा, तो संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला किया गया. ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल काम नहीं आया.

संजू सैमसन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए. आमतौर पर सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं. कैनबरा टी20 मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब कप्तान सूर्या तीसरे नंबर पर उतरे थे. भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में शिवम दुबे का नंबर तेज गेंदबाज हर्षित राणा से नीचे आया, जो चौंकाने वाला रहा.

हर्षित राणा सातवें और शिवम दुबे आठवें नबंर पर उतरे. हर्षित ने भले ही 35 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने काफी गेंदें खेलीं. जब हर्षित पर तेजी से रन बनाने का प्रेशर बना, तो उन्होंने अपना विकेट खो दिया. हर्षित के आउट होने के बाद शिवम बैटिंग करने आए और वो केवल 4 रन बना सके.

---- समाप्त ----