पाकिस्तानी खिलाड़ी को बता दिया भारत का कप्तान, जब कमेंट्री में पोलाक से हुई चूक, देखें Video

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर शॉन पोलॉक ने कमेंट्री के दौरान एक गलती कर दी. उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद को गलती से “भारत का कप्तान” कह दिया. यह घटना लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका (Pakistan vs South Africa) पहले टेस्ट के पहले दिन की है.

पहली पारी के 39वें ओवर के बाद पोलॉक ने स्टेडियम में एक फैन को “King Babar” लिखा हुआ बैनर पकड़े देखा. इस पर उन्होंने मज़ाक में कहा कि फैंस चाहते हैं कि उनका कप्तान जल्दी आउट हो जाए ताकि बाबर आज़म बल्लेबाज़ी करने आ सकें. लेकिन बोलते हुए उन्होंने गलती से कहा, 'अब समझ आया कि वे क्यों नाराज़ थे. यकीन नहीं होता कि फैंस चाहते हैं कि शान मसूद, भारत के कप्तान, आउट हो जाएं ताकि बाबर क्रीज़ पर आएं. इन फैंस से किसी को बात करनी चाहिए.'

Shaun Pollock



"I can't believe that they (crowd) want the captain of Pakistan to get out just to see Babar Azam at the crease" 😭😭pic.twitter.com/qov8q8Fssq — Hassan Abbasian (@HassanAbbasian) October 12, 2025

यह सुनकर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद साथी कमेंटेटर्स भी हंस पड़े और यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

मैच का हाल

शान मसूद ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 48वें ओवर में 76 रन बनाए, लेकिन प्रेनेलन सुब्रायन (Prenelan Subrayen) की गेंद पर एलबीडब्ल्यू (LBW) हो गए. उनके आउट होते ही बाबर आज़म क्रीज़ पर आए और स्टेडियम में “बाबर! बाबर!” के नारे गूंज उठे.

फैंस ने बाबर की वापसी का जोरदार स्वागत किया, क्योंकि वे एशिया कप 2025 में खेलने से चूक गए थे.

हालांकि, बाबर की पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. उन्होंने सेनुरन मुथुसामी (Senuran Muthusamy) की गेंद पर एक क़रीबी एलबीडब्ल्यू अपील से बचाव किया. ऑन-फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट दिया, लेकिन बाबर ने रिव्यू (DRS) लिया. रीप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी, और फैसला पलट गया.

लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी. साइमन हार्मर (Simon Harmer) की गेंद पर बाबर 23 रन (48 गेंदों) की पारी खेलकर आउट हो गए. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 90 ओवरों में 313/5 रन बना लिए थे. मोहम्मद रिज़वान (62*) और सलमान आगा (52*) नाबाद रहे और दोनों के बीच 114 रनों की साझेदारी हुई. इसके अलावा, इमाम-उल-हक़ (Imam-ul-Haq) ने भी शानदार 93 रन की पारी खेली और अपनी चौथी टेस्ट सेंचुरी से चूक गए.

