PAK vs SA: 'ड्रामा करेगा...', बाबर आजम पर क्यों भड़के कमेंटेटर रमीज राजा, Video वायरल

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दौरान रमीज राजा ने बाबर आजम को लेकर एक सख्त टिप्पणी की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. बाबर ने इस मैच में 23 रन बनाए.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज (Photo: AP)
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज (Photo: AP)

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका (Pakistan vs South Africa) के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान पूर्व पाक क्रिकेटर रमीज राजा ने बाबर आज़म पर एक अजीबो-गरीब टिप्पणी कर दी, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

इस मैच के पहले दिन के खेल के 48वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर जो उस समय सिर्फ 1 रन पर बल्लेबाज़ी कर रहे थे. वह लेफ्ट आर्म स्पिनर सेनुरन मुथुसामी  की गेंद पर LBW की एक क़रीबी अपील से बाल-बाल बचे. गेंद शानदार थी. पिच होकर स्पिन हुई और बाबर आगे बढ़कर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद उनसे बीट हो गई. ऑन-फील्ड अंपायर ने सोचा कि शायद इनसाइड ऐज लगा है और उन्हें आउट दे दिया.

बाबर ने तुरंत रिव्यू (DRS) लिया, और रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी. नतीजतन, फैसला पलट दिया गया और बाबर नॉट आउट रहे. हालांकि, जब थर्ड अंपायर वीडियो रीव्यू देख रहे थे, तब कॉमेंट्री बॉक्स से रमीज़ राजा की आवाज़ आई. 'ये आउट होगा तो ड्रामा करेगा.' उनकी यह टिप्पणी तुरंत इंटरनेट पर फैल गई और बाबर के फैंस के बीच विवाद (controversy) छिड़ गया.

बाबर आज़म की पारी

बाबर आज़म ने एक अच्छी शुरुआत की और 48 गेंदों पर 23 रन बनाए, इससे पहले कि साइमन हार्मर ने उन्हें आउट कर दिया. उन्होंने शुरुआत में आत्मविश्वास दिखाया और मुथुसामी की गेंद पर मिड-ऑन के जरिए एक शानदार चौका भी लगाया. बाबर ने स्पिनरों के खिलाफ बढ़िया फुटवर्क और सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया.

यह भी पढ़ें: गोल्डन डक 🦆... PAK ख‍िलाड़ी ने बना डाला अनचाहा कीर्तिमान, बाबर के क्लब में एंट्री

वे डिफेंसिव खेलते हुए आगे बढ़ते या क्रीज़ में पीछे हटकर गेंद का सामना कर रहे थे. लेकिन हार्मर ने लगातार टाइट लाइन-लेंथ रखी और उन्हें दबाव में रखा. 59वें ओवर में निर्णायक पल आया. हार्मर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली जो तेज़ी से अंदर आई. बाबर गलत लाइन में खेल गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर लगी.

दक्षिण अफ्रीका ने रिव्यू लिया, और बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी. अंपायर का नॉट आउट फैसला पलटा गया और बाबर आउट हो गए.

---- समाप्त ----
