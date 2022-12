Pak Vs Eng 2nd Test: अंपायर के फैसले से हारा पाकिस्तान? कैच पर बवाल, भड़क गए फैन्स

पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों मुल्तान टेस्ट में हार मिली है और इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली है. 22 साल के बाद ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज़ जीती है. मुल्तान में हुआ यह टेस्ट चार दिन तक चला और इस दौरान चारों ही पारियां खत्म हो गईं.

लेकिन मैच के चौथे दिन थर्ड अंपायर के एक फैसले पर बवाल हो गया है, पाकिस्तानी फैन्स का आरोप है कि थर्ड अंपायर ने सऊद शकील को गलत आउट दिया है. इसी गलत फैसले की वजह से सऊद का शतक भी मिस हो गया और साथ ही पाकिस्तान जीत से भी चूक गया.

दरअसल, पाकिस्तान के सऊद शकील जिस वक्त 94 के स्कोर पर खेल रहे थे, उस दौरान मार्क वुड की बॉल पर उनके बल्ले का किनारा लगा और बॉल सीधा विकेटकीपर ओली पोप के पास गई. ओली पोप ने डाइव लगाते हुए कैच को लपका, लेकिन पहले कट में ऐसा लगा कि बॉल हाथ में आने के बाद हल्की-सी ज़मीन से लगी है.

That was not out. #SaudShakeel — Mazher Arshad (@MazherArshad) December 12, 2022

Stupid decision, how was that a catch? Clearly the ball has touched the ground, what more evidence do you need? 🤦🏽‍♂️ #PAKvENG Bad luck #SaudShakeel! Deserved a 100 pic.twitter.com/FKhGr2l8PD — Harris Sultan (@TheHarrisSultan) December 12, 2022

फील्ड अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर जॉयल विल्सन के पास भेजा, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल आउट का दिया. कई बार रिप्ले देखने के बाद भी थर्ड अंपायर ने इसे आउट ही करार दिया. जबकि कमेंट्री कर रहे माइक एथरटन ने भी माना कि बॉल घास पर लग चुकी है, इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भी फील्ड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल पर सवाल खड़े किए.

What an outrageously silly decision by Third Umpire Joe Wilson to give Saud Shakeel Out during the decisive phase of Multan test. The balls is clearly touching the ground 🤦🏻‍♂️#PAKvENG #PAKvsENG2022

🇵🇰 🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏏 pic.twitter.com/8rO0wpWnuy — Ahsan Iqbal (@ahsan_iqbal93) December 12, 2022

सऊद शकील 94 रन बनाकर आउट हुए, उनका विकेट जब गिरा तब पाकिस्तान का स्कोर 291 रन था. ऐसे में पाकिस्तानी फैन्स इस गलत फैसले पर भड़क गए और उन्होंने दावा किया कि अगर सऊद आउट ना होते तो पाकिस्तान यह मैच जीत जाता. बता दें कि पाकिस्तान ने इसके बाद भी मैच जीतने की कोशिश की और अंत में वह 26 रन से मुकाबला हार गया.

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 355 रनों का टारगेट दिया था, जवाब में पाकिस्तान 328 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गया. इंग्लैंड ने इस मैच के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली है, 3 मैच की सीरीज में इंग्लैंड अब 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है.