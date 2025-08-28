scorecardresearch
 

Feedback

Sanju Samson: चले तो चांद तक वरना शाम तक... टीम इंड‍िया के इस ख‍िलाड़ी की कहानी ऐसी क्यों है?

टीम इंड‍िया के एक ख‍िलाड़ी की कहानी ऊपर बताई गई हेडलाइन की तरह है. अगर वो चलते हैं तो जबरदस्त खेलते हैं, वरना लगातार फेल होते हैं. आख‍िर इस प्लेयर के साथ दिक्कत क्या है? क्या एश‍िया कप में वो अपना जलवा बिखेर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है.

Advertisement
X
संजू सैमसन का फॉर्म अक्सर बेहद ऊपर नीचे रहता है (Photo AP)
संजू सैमसन का फॉर्म अक्सर बेहद ऊपर नीचे रहता है (Photo AP)

टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़ी अब 9 स‍ितंबर से UAE (यूनाइटेड अरब अमीरात) में शुरू हो रहे एश‍िया कप में खेलते हुए नजर आएंगे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने के ल‍िए उतरने वाली भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 स‍ितंबर को मेजबान UAE से होना है. सभी मुकाबले दुबई के दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हैं. 

15 सदस्यीय टीम इंड‍िया के अलावा दौरे के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है. कप्तानी सूर्यकमार यादव तो उनके ड‍िप्टी शुभमन गिल होंगे.

लेकिन इसी टीम इंड‍िया में चुने एक ख‍िलाड़ी की कहानी 'चले तो चांद तक वरना शाम तक' जैसी है. यानी अगर कामयाबी मिली तो बहुत बड़ी मिलेगी (सीधा चांद तक पहुंच जाएंगे), और अगर नाकामयाब हुए तो शाम तक (मतलब जल्दी ही) सब खत्म हो जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanju Samson
Asia Cup से पहले Sanju Samson ने काटा गदर! 
Agarkar On Gill
Shubman Gill को लेकर Ajit Agarkar ने दिया बड़ा बयान! 
Sanju Samson
Asia Cup में Sanju Samson की बढ़ी मुश्किलें! 
Sanju Samson vs Gill opener debate
सैमसन पर चलेगी तलवार, एश‍िया कप में ग‍िल बनेंगे ओपनर, क्या गंभीर की बात कट गई?  
Suryakumar Yadav and Shubman Gill
5 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 3 पेसर... एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया में कितने स्प‍िनर, जानें सब कुछ  

दरअसल, इस कहावत पर संजू सैमसन की कहानी एकदम फ‍िट बैठती है. संजू ने प‍िछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 51 रन बनाए हैं, उससे पहले ही 5 मैचों में 3 शतक बनाए और 2 बार वो 0 पर भी आउट हुए. यानी जब संजू चलते हैं तो वो व‍िपक्षी टीम को रगड़कर रख देते हैं, वरना वो लगातार फ्लॉप होते हैं.  

Advertisement

साल 2020 में गौतम गंभीर ने सैमसन को लेकर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि संजू सैमसन भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. वहीं उनको बेस्ट यंग बैटर भी कहा था. गंभीर ने पोस्ट में यह भी लिखा था कि क्या कोई ड‍िबेट के ल‍िए तैयार है? 

यानी एक बात तो साफ थी कि गंभीर संजू सैमसन की काब‍िल‍ियत पर पूरा भरोसा है, उनको सपोर्ट भी म‍िल रहा है. खुद सूर्यकुमार यादव भी संजू का सपोर्ट कर चुके हैं. प‍िछले साल संजू के लगातार 2 टी20 इंटरनेशनल शतक से पहले सूर्या ने दलीप ट्रॉफी के दौरान ही संजू पर व‍िश्वास जताया था. उन्होंने कहा था कि आप अगले सात मैच खेलोगे.
यह भी पढ़ें: 7 छक्के, 42 बॉल पर शतक... एशिया कप से पहले संजू ने दिखाई तूफानी फॉर्म, VIDEO

संजू ने प‍िछले साल बैक टू बैक 2 इंटरनेशनल क जड़े थे और ऐसा करने वाले भारत के पहले ख‍िलाड़ी बन गए थे. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद ही संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली. गंभीर की कोच‍िंंग और सूर्या की कप्तानी के बाद ही सैमसन की क‍िस्मत पलटी और उनको अभिषेक शर्मा के साथ टी20 इंटरनेशनल में ओपन‍िंग करने का मौका मिला. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन बने टीम इंड‍िया की कमजोर कड़ी, बाउंसर देख उड़ रहे होश 

क्या संजू को मिलेगा एश‍िया कप में मौका? 
अब सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन को एश‍िया कप में मौका मिलेगा? क्योंकि शुभमन गिल एश‍िया कप वाली टीम के उपकप्तान हैं. ऐसे में गिल का खेलना तो तय है ही. वह संभवत: अभ‍िषेक शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं. वहीं संजू के साथ सबसे बड़ी पेचीदगी यह है कि वो टॉप ऑर्डर में ही खेलना पसंद करते हैं. वहीं संजू के साथ एक द‍िक्कत वह शॉर्ट बॉल खेलते हुए उन्हें परेशानी रहती है. इंग्लैंड संग इस साल हुई सीरीज में उनकी यह परेशानी साफ तौर पर दिखी थी. 

संजू कही भी खेल सकते हैं, बचपन के कोच का दावा 
संजू के मेंटर और कोच रैफी गोमेज ने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा था कि संजू किसी भी पोज‍िशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं और टेक्न‍िकली पर पूरी तरह सक्षम हैं. गोमेज ने कहा- एक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के नाते संजू जरूरत पड़ने पर आसानी से न‍िचले क्रम में बैटिंग कर सकते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है. गोमेज ने कहा कि वो 6 नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. 

Advertisement

वैसे संजू सैमसन ने हाल में केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों पर शतक जड़कर अपने फॉर्म में होने के संकेत दिए थे. ऐसे में उनसे उम्मीद है कि वह एश‍िया कप में 'चले तो चांद तक, चले तो चांद तक' वाले स्टाइल में खेलेंगे.

संजू सैमसन ने साल 2015 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. लेकिन वह तब से अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल ही खेल पाए हैं. जहां उनके नाम 25.32 के एवरेज से  861 रन है. यानी 10 सालों में संजू के प्रदर्शन में वैसा स्पार्क नहीं द‍िखा, जिसके बारे में उनको लेकर अक्सर चर्चा होती है. यहां यह बात भी देखने वाली है कि संजू को इस दौरान एमएस धोनी, ईशान किशन, ऋषभ पंत जैसे विकेटकीपर्स का भी कंपटीशन देखने को मिला है. ऐसे में संजू के ल‍िए एश‍िया कप एक तरह से दोबारा खुद को साबित करने का भी मौका होगा. 

एश‍िया कप के ल‍िए टीम में किसे मिली जगह: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती ,अर्शदीप सिंह ,कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह 

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए 5 स्टैंडबाय ख‍िलाड़ी:  प्रसिद्ध  कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement