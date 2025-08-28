टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़ी अब 9 स‍ितंबर से UAE (यूनाइटेड अरब अमीरात) में शुरू हो रहे एश‍िया कप में खेलते हुए नजर आएंगे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने के ल‍िए उतरने वाली भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 स‍ितंबर को मेजबान UAE से होना है. सभी मुकाबले दुबई के दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हैं.

15 सदस्यीय टीम इंड‍िया के अलावा दौरे के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है. कप्तानी सूर्यकमार यादव तो उनके ड‍िप्टी शुभमन गिल होंगे.

लेकिन इसी टीम इंड‍िया में चुने एक ख‍िलाड़ी की कहानी 'चले तो चांद तक वरना शाम तक' जैसी है. यानी अगर कामयाबी मिली तो बहुत बड़ी मिलेगी (सीधा चांद तक पहुंच जाएंगे), और अगर नाकामयाब हुए तो शाम तक (मतलब जल्दी ही) सब खत्म हो जाएगा.

दरअसल, इस कहावत पर संजू सैमसन की कहानी एकदम फ‍िट बैठती है. संजू ने प‍िछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 51 रन बनाए हैं, उससे पहले ही 5 मैचों में 3 शतक बनाए और 2 बार वो 0 पर भी आउट हुए. यानी जब संजू चलते हैं तो वो व‍िपक्षी टीम को रगड़कर रख देते हैं, वरना वो लगातार फ्लॉप होते हैं.

साल 2020 में गौतम गंभीर ने सैमसन को लेकर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि संजू सैमसन भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. वहीं उनको बेस्ट यंग बैटर भी कहा था. गंभीर ने पोस्ट में यह भी लिखा था कि क्या कोई ड‍िबेट के ल‍िए तैयार है?

Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India!

Anyone up for debate? — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 22, 2020

यानी एक बात तो साफ थी कि गंभीर संजू सैमसन की काब‍िल‍ियत पर पूरा भरोसा है, उनको सपोर्ट भी म‍िल रहा है. खुद सूर्यकुमार यादव भी संजू का सपोर्ट कर चुके हैं. प‍िछले साल संजू के लगातार 2 टी20 इंटरनेशनल शतक से पहले सूर्या ने दलीप ट्रॉफी के दौरान ही संजू पर व‍िश्वास जताया था. उन्होंने कहा था कि आप अगले सात मैच खेलोगे.

संजू ने प‍िछले साल बैक टू बैक 2 इंटरनेशनल क जड़े थे और ऐसा करने वाले भारत के पहले ख‍िलाड़ी बन गए थे. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद ही संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली. गंभीर की कोच‍िंंग और सूर्या की कप्तानी के बाद ही सैमसन की क‍िस्मत पलटी और उनको अभिषेक शर्मा के साथ टी20 इंटरनेशनल में ओपन‍िंग करने का मौका मिला.

क्या संजू को मिलेगा एश‍िया कप में मौका?

अब सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन को एश‍िया कप में मौका मिलेगा? क्योंकि शुभमन गिल एश‍िया कप वाली टीम के उपकप्तान हैं. ऐसे में गिल का खेलना तो तय है ही. वह संभवत: अभ‍िषेक शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं. वहीं संजू के साथ सबसे बड़ी पेचीदगी यह है कि वो टॉप ऑर्डर में ही खेलना पसंद करते हैं. वहीं संजू के साथ एक द‍िक्कत वह शॉर्ट बॉल खेलते हुए उन्हें परेशानी रहती है. इंग्लैंड संग इस साल हुई सीरीज में उनकी यह परेशानी साफ तौर पर दिखी थी.

संजू कही भी खेल सकते हैं, बचपन के कोच का दावा

संजू के मेंटर और कोच रैफी गोमेज ने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा था कि संजू किसी भी पोज‍िशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं और टेक्न‍िकली पर पूरी तरह सक्षम हैं. गोमेज ने कहा- एक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के नाते संजू जरूरत पड़ने पर आसानी से न‍िचले क्रम में बैटिंग कर सकते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है. गोमेज ने कहा कि वो 6 नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं.

वैसे संजू सैमसन ने हाल में केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों पर शतक जड़कर अपने फॉर्म में होने के संकेत दिए थे. ऐसे में उनसे उम्मीद है कि वह एश‍िया कप में 'चले तो चांद तक, चले तो चांद तक' वाले स्टाइल में खेलेंगे.

संजू सैमसन ने साल 2015 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. लेकिन वह तब से अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल ही खेल पाए हैं. जहां उनके नाम 25.32 के एवरेज से 861 रन है. यानी 10 सालों में संजू के प्रदर्शन में वैसा स्पार्क नहीं द‍िखा, जिसके बारे में उनको लेकर अक्सर चर्चा होती है. यहां यह बात भी देखने वाली है कि संजू को इस दौरान एमएस धोनी, ईशान किशन, ऋषभ पंत जैसे विकेटकीपर्स का भी कंपटीशन देखने को मिला है. ऐसे में संजू के ल‍िए एश‍िया कप एक तरह से दोबारा खुद को साबित करने का भी मौका होगा.

एश‍िया कप के ल‍िए टीम में किसे मिली जगह: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती ,अर्शदीप सिंह ,कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए 5 स्टैंडबाय ख‍िलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

