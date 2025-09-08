scorecardresearch
 

'हम पूरी तरह तैयार...', भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा ने बताई पाकिस्तान की प्लानिंग

एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने टीम की तैयारियों पर भरोसा जताया. त्रिकोणीय सीरीज़ फाइनल में अफगानिस्तान को 66 पर आउट करने में मोहम्मद नवाज़ की हैट्रिक अहम रही. माइक हेसन की अगुवाई में पाकिस्तान आक्रामक रणनीति अपना रहा है. टीम 12 सितंबर को ओमान से अभियान शुरू करेगी.

पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा.
पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा.

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टीम की तैयारियों पर संतोष जताया है. हाल ही में खत्म हुई त्रिकोणीय सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ 66 रनों पर ऑलआउट कर 75 रनों से जीत दर्ज की. 

इस फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, 'हमारी सारी तैयारी एशिया कप के लिए थी. बतौर टीम हम अच्छा कर रहे हैं. ज्यादातर बॉक्स टिक कर चुके हैं, टीम का संतुलन सही है और हम टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं.'

बता दें कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत, ओमान और UAE के साथ ग्रुप A में रखा गया है. पाकिस्तान अपना अभियान 12 सितंबर को जतिंदर सिंह की ओमान टीम के खिलाफ शुरू करेगा. इसके बाद 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला होगा.

पाकिस्तान ने पिछले 12 महीनों में उतार-चढ़ाव भरे दिन देखे हैं. 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के बाद से पाकिस्तान लगातार तीन ICC व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा है.

टीम मैनेजमेंट में माइक हेसन के आने के बाद पाकिस्तान ने ज़्यादा आक्रामक क्रिकेट पर ध्यान दिया है, खासकर स्ट्राइक रेट पर. गेंदबाज़ी में टीम ने त्रिकोणीय सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल में स्पिनर मोहम्मद नवाज़ ने पांच विकेट झटके, जिसमें हैट्रिक भी शामिल रही. उनकी घातक गेंदबाज़ी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आसान जीत हासिल की. बता दें कि ये एशिया कप अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. 

