कल से शुरू हो रहा एशिया कप... युवा और अनुभवी खिलाड़ी तैयार, भारत-पाकिस्तान मैच पर फैन्स की निगाहें

एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर को शुरू होगा और यह 28 सितंबर तक चलेगा. टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला जाएगा और सभी मुकाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे. डबल हेडर वाले दिन पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि बाकी सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे खेले जाएंगे.

एशिया कप UAE में क्यों खेला जा रहा है?

बीसीसीआई मूल रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़े राजनीतिक रिश्तों और एक-दूसरे की सरजमीं पर क्रिकेट खेलने से इनकार की वजह से आयोजन स्थल को बदलना पड़ा. इसी कारण टूर्नामेंट का आयोजन अब यूएई में होगा. हालांकि, बीसीसीआई अभी भी इस प्रतियोगिता का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा, मगर सभी मुकाबले दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे.

टूर्नामेंट का इतिहास क्या कहता है?

पहला एशिया कप 1984 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था. 2008 से यह टूर्नामेंट नियमित रूप से होता आ रहा है. भारत मौजूदा चैम्पियन है, जिसने 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वां खिताब जीता. श्रीलंका 6 बार खिताब जीत चुका है. जबकि पाकिस्तान सिर्फ दो बार चैम्पियन बना. इस बार टूर्नामेंट T20 फॉर्मैट में होगा, जो कि इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हो रहा है.

टूर्नामेंट में कौन-कौन सी टीमें हिस्सा लेने वाली है?

पहली बार एशिया कप में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सीधा प्रवेश पाया. जबकि ओमान , संयुक्त अरब अमीरात और हॉन्ग कॉन्ग को ACC पुरुष प्रीमियर कप के जरिए प्रवेश मिला है, जो कि एशिया में एसोसिएट देशों के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट है.

इस बार का फॉर्मेट कैसा है?

आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें ‘सुपर फोर’ के लिए क्वालिफाई करेंगी.और फिर इसमें सबसे ऊपर रहने वाली दो टीमें 28 सितंबर को फाइनल खेलेंगी.

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई

ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग

भारत-पाकिस्तान भिड़ंत कब है?

भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़े राजनीतिक हालात के बाद असमंजस की स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार की स्पष्टता के बाद दोनों टीमों का मुकाबला तय हो गया. 14 सितंबर को दुबई में ग्रुप मैच होगा और अगर दोनों सुपर 4 या फाइनल तक पहुंचते हैं तो इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले खेले जा सकते हैं.

कौन से नए खिलाड़ी हैं चर्चा में?

इस एशिया कप में कई नए और युवा चेहरे हैं. 24 वर्षीय अभिषेक शर्मा, जिनके नाम दो T20I शतक और 193.84 का स्ट्राइक रेट है, भारत के लिए अब तक 17 मैच खेल चुके हैं. अफगानिस्तान के 19 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर ने 11 वनडे मैचों में प्रभावित किया है.

वही पाकिस्तान के 31 वर्षीय तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा ने पीएसएल 2025 में कुल 11 विकेट लिए थे. यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम टी20 इंटरनेशनल में 2,922 रन बना चुके हैं और वो 155.67 का स्ट्राइक रेट रखते हैं. हॉन्ग कॉन्ग के 34 वर्षीय यासिम मुर्तजा पहली बार अपनी टीम की कप्तानी करेंगे जिन्होने टी20I में कुल 70 विकेट लिए हैं.

क्यों है खास यह एशिया कप?

टी20 फॉर्मेट में उलटफेर की संभावना हमेशा रहती है. हॉन्ग कॉन्ग और अफगानिस्तान जैसी टीमें पहले भी दिग्गज टीमों को चुनौती दे चुकी हैं. श्रीलंका ने 2022 में T20 एशिया कप जीतकर साबित किया था कि यह टूर्नामेंट सरप्राइज से भरा है.

