अब T20 भी खेलेंगे रोहित शर्मा, इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा... BCCI ने लगाई मोहर?

रोहित शर्मा भले ही T20I से संन्यास ले चुके हों, लेकिन वह घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों में मुंबई की ओर से खेलने के इच्छुक हैं. घरेलू T20 टूर्नामेंट में उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देगी और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी.

और पढ़ें

TOI की र‍िपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी तीन मैचों की ODI सीरीज में टीम इंडिया की ओर से खेल रहे 38 वर्षीय रोहित शर्मा मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में उतर सकते हैं. ये नॉकआउट मुकाबले 12 से 18 दिसंबर तक इंदौर में खेले जाएंगे, इससे रोहित की मौजूदगी मुंबई के लिए फायदेमंद रहेगी.

साउथ अफ्रीका से ODI सीरीज शनिवार को खत्म हो रही है. लखनऊ में टूर्नामेंट के लीग स्टेज में अब तक अपने 5 में 4 मैच जीतकर और एलीट ग्रुप A में 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, और वो नॉकआउट में जाने के लिए तैयार है.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने TOI को बताया कि रोहित ने SMAT के नॉकआउट में मुंबई के लिए खेलने की इच्छा जताई है. इस साल की शुरुआत में BCCI ने सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी कर दिया था, BCCI ने कहा था जब वे नेशनल ड्यूटी पर नहीं होते या चोट से उबर नहीं रहे होते तो उनको घरेलू टूर्नामेंट में खेलना होगा.

Advertisement

हिटमैन रोहित शर्मा ने 7 मई को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और रेडबॉल क्रिकेट को अलव‍िदा कह दिया था. 38 साल के रोहित शर्मा ने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी-20 फॉर्मेट से से संन्यास ले लिया था. अब वो केवल वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं.

---- समाप्त ----