Rishabh Pant Dinesh Karthik: ऋषभ पंत से पहले दिनेश कार्तिक को भेजा, जानिए क्यों रोहित शर्मा ने आखिरी वक्त पर बदला फैसला

Rishabh Pant Dinesh Karthik: भारतीय टीम ने शुक्रवार (23 सितंबर) को खेले गए नागपुर टी20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत और बेस्ट फिनिशर दिनेश कार्तिक को साथ खिलाया था. दोनों को प्लेइंग-11 में जगह मिली थी.

मैच में पंत की बल्लेबाजी नहीं आई, जबकि कार्तिक को दो गेंदें खेलने का मौका मिला. इसमें कार्तिक ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए टीम को मैच जिताया. यहां बता दें कि टीम इंडिया का चौथा विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत को बैटिंग के लिए आना था.

...इसलिए पंत से पहले कार्तिक को भेजा

मगर नॉन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरी मौके पर अपना फैसला बदला और पंत से पहले कार्तिक को बैटिंग के लिए भेजा. रोहित ने यह रणनीति क्यों अपनाई, इसका खुलासा उन्होंने खुद ही मैच के बाद किया है. रोहित ने कहा कि आखिरी ओवर तेज गेंदबाज डेनियल सेम्स को करना था. वह ऑफ-कटर बॉलिंग करता है. यही सोचकर मैंने पंत से पहले कार्तिक को मैदान में उतारा.

रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें बेहद खुशी है कि दिनेश कार्तिक अच्छा प्रदर्शन कर सके. उसके पास बीच में कुछ समय था. हमने पहले सोचा था कि ऋषभ पंत को भेजना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि सैम्स ऑफ-कटर बॉलिंग कराएगा. यही सोचकर मैंने दिनेश कार्तिक को पहले भेजने का फैसला किया. वैसे भी वह हमारे लिए यही (फिनिशर) की भूमिका निभा रहे हैं. '

