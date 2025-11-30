कोहली ने लगाया शतक तो ड्रेसिंग रूम में उछल गए रोहित शर्मा, सेलिब्रेशन का Video वायरल

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कमाल किया. विराट कोहली के 52वें शतक पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जबरदस्त और बिना फ़िल्टर वाली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल है. जैसे ही कोहली ने मार्को जानसेन की गेंद को पॉइंट से चौके के लिए भेजा, कैमरों ने ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित को उछलते, ताली बजाते और खुशी में कुछ शब्द बड़बड़ाते हुए कैद कर लिया. यह पल तुरंत वायरल हो गया और फैन्स इसे बार-बार देख रहे हैं.

दोनों के बीच हुए शतकीय साझेदारी

मैच में रोहित और कोहली ने मिलकर 136 रन की शानदार साझेदारी की जो वनडे में उनकी 20वीं सेंचुरी पार्टनरशिप है. यह शतक कोहली का रांची में तीसरा और ओवरऑल 52वां वनडे सैकड़ा था, जिसके साथ वह एकल फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (51 टेस्ट शतक) से आगे निकल गए.

कई महीनों से दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों को लेकर भविष्य की चर्चाएं जारी थीं, लेकिन रांची में उनकी बॉन्डिंग और सहजता ने दिखाया कि मैदान पर उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दोस्ताना है.

कोहली ने खेली 135 रनों की पारी

कोहली ने 135 रन (120 गेंद) की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. उनका सिग्नेचर जंप और फिस्ट पंप स्टेडियम की ऊर्जा को और बढ़ा गया. वहीं रोहित ने भी 57 (51) रन की लयदार पारी के दौरान शाहिद आफरीदी के सबसे ज्यादा वनडे छक्कों (351) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 352वां छक्का लगाया. यह उनका चार पारियों में तीसरा 50+ स्कोर था.

दोनो की साझेदारी ने भारत के 349/8 के बड़े स्कोर की नींव रखी और टीम को तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में मज़बूत स्थिति में पहुंचाया.

2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं को लेकर चर्चाएं चाहे जो हों, लेकिन रांची में रोहित और कोहली का प्रदर्शन और उनकी केमिस्ट्री देखकर एक बात साफ है, जब ये दोनों रन बनाते हैं, इन्हें नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं.

