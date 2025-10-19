वड़ापाव को NO, बॉडीबिल्डर की तरह ट्रेनिंग... रोहित शर्मा ने कैसे घटाया 11 किलो वजन? अभिषेक नायर ने बताया

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले खुद को काफी फिट किया है. भारत के पूर्व कप्तान रोहित ने पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन मैदान के बाहर उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की खूब चर्चा हो रही है. रोहित का फोकस वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर है, जिसकी तैयारियों के लिए वो हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. रोहित ने लगभग 11 किलो वजन कम किया है. इसके लिए उन्होंने जिम में जमकर ट्रेनिंग की.

इस साल परिवार के साथ छुट्टियों से लौटने के बाद रोहित शर्मा कुछ भारी नजर आए थे, जिससे फैन्स हैरान रह गए थे. टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ की गई कड़ी ट्रेनिंग ने उनके शरीर को पूरी तरह बदल दिया है. अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान रोहित की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की. अभिषेक ने बताया कि रोहित ने बॉडीबिल्डर की तरह ट्रेनिंग की, हर मांसपेशी समूह लिए रोजाना 700–800 रेप्स (Reps) किए. इसके लिए वो दिन में तीन घंटे की ट्रेनिंग करते थे. तीन महीनों तक इस पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसके बाद उन्होंने क्रिकेटिंग स्किल्स पर फोकस किया.

अभिषेक नायर ने जियोहॉटस्टार से कहा, 'बहुत से लोगों को इससे हैरानी हुई होगी. टीम इंडिया के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स भी मुझे बुरा-भला कहेंगे. उन्होंने हर बॉडी पार्ट के लिए 700-800 रेप्स किए. यह हर दिन लगभग डेढ़ घंटे का सेशन था. अगर आप चेस्ट और ट्राइसेप्स कर रहे थे, तो आपने 800 रेप्स किए. ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कई रेप्स किए गए. हम हर सेशन का अंत लगभग 15 से 20 मिनट क्रॉस-फिट के साथ करते थे, जो ज्यादा कार्डियो और मूवमेंट-बेस्ड होता है.'

रोहित शर्मा ने डाइट में किया बदलाव

सिर्फ ट्रेनिंग ही काफी नहीं थी, रोहित शर्मा ने अपनी डाइट में भी कड़ी अनुशासन दिखाया और पसंदीदा स्नैक्स जैसे- वड़ापाव से दूर रहे. अभिषेक नायर ने कहा, 'तीन घंटे की ट्रेनिंग उतनी उपयोगी नहीं है, जितना कि बाकी दिन की डाइट और अनुशासन. उनका यह समर्पण ही इस बदलाव को संभव बना सका. 11 किलो वजन कम करने के बाद रोहित ने अपनी चपलता और गति में बड़ा सुधार महसूस किया.'

अभिषेक नायर कहते हैं, 'आईपीएल के बाद छुट्टियों से लौटने के बाद उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी. उस तस्वीर के जरिए दावा किया गया था कि उनका वजन ज्यादा हो गया है. तब चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि हमें क्या करना चाहिए. हम चाहते थे कि वह क्रिकेट के लिए फिट हो जाएं, लेकिन हमने यह भी सोचा कि लोग रोहित को किस तरह देखेंगे. उन्हें अपना करियर लंबा करना है और 2027 वर्ल्ड कप खेलना है. पहली चीज जो हम करना चाहते थे, वह थी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन.'

रोहित शर्मा अब केवल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेल रहे हैं. ऐसे में उनके लिए चुनौती खुद को मैच फिट रखने की है. यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली घरेलू क्रिकेट खेलते हैं या नहीं. यदि दोनों दिग्गज घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, तो उनकी फॉर्म भी बनी रहेगी. लेकिन एक बात तय है, रोहित का फोकस अपने क्रिकेट करियर को लंबा करना और वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना है.

