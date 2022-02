IND vs SL: मैच के दौरान कॉफी पीते दिखे कप्तान रोहित शर्मा, कैमरामैन से की मस्ती, Video

रोहित शर्मा के कप्तानी संभालने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट टीम लगातार जीत की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही है. पहले वेस्टइंडीज को वनडे और टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया. अब श्रीलंका के खिलाफ भी टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ करने की ओर बढ़ रही है.

धर्मशाला में शनिवार को खेला गया सीरीज का दूसरा मैच भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत लिया. साथ ही सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त भी बना ली है. दूसरे मैच के दौरान रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में कॉफी पीते हुए कूल और मस्ती के मूड में दिखाई दिए.

रोहित शर्मा ने कैमरामैन से की मस्ती

रोहित शर्मा कॉफी पीते हुए कम्प्यूटर स्क्रीन की ओर देख रहे थे. इसी दौरान उन्हें कैमरे ने कैच कर लिया. कैमरामैन रोहित की ओर जूम कर रहा था, तभी रोहित की नजर कैमरे पर पड़ गई. इसी दौरान भारतीय कप्तान को मस्ती सूझी और उन्होंने कैमरामैन की ओर कॉफी पीने का इशारा कर दिया. रोहित लगातार इशारा करते रहे और फिर हंसते हुए दूसरी ओर ध्यान कर लिया.

रोहित का यह वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी ट्विटर पर शेयर किया. भारतीय बोर्ड ने पोस्ट में लिखा- धर्मशाला के ठंडे मौसम में आपको क्या चाहिए, कॉफी.

Just what you need in the cold Dharamsala weather ☕️@ImRo45 pic.twitter.com/xUgz8W9ERR