scorecardresearch
 

Feedback

Rishabh Pant Asia Cup 2025: एश‍िया कप से पहले टीम इंड‍िया को झटका... ऋषभ पंत हुए बाहर? व‍िंडीज सीरीज खेलने पर भी संदेह

Rishabh Pant News: ऋषभ पंत को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं. वहीं वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना संदिग्ध है. मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है.

Advertisement
X
ऋषभ पंत के एश‍िया कप 2025 में खेलने पर संदेह है (Photo: PTI)
ऋषभ पंत के एश‍िया कप 2025 में खेलने पर संदेह है (Photo: PTI)

Rishabh Pant Miss Asia Cup 2025: ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि वो एश‍िया कप 2025 नहीं खेल पाएंगे और वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना संद‍िग्ध है. 

ऋषभ पंत को भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन पैर में चोट लग गई थी, जो 23 से 27 जुलाई तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था. पंत क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट अटैम्पट कर रहे थे. चोट के कारण पंत मैनचेस्टर टेस्ट में कीपिंग नहीं कर पाए और पांचवें टेस्ट से भी बाहर हो गए, जो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल में खेला गया था. 

पिछले महीने यह बताया गया था कि पंत कम से कम छह हफ्ते तक खेल से बाहर रहेंगे, लेकिन गुरुवार (7 अगस्त) को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एशिया कप के 2025 से चूक जाएंगे, और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी उनका खेलना संदिग्ध है. पंत ने आखिरी बार 28 जुलाई,2024 को पल्लेकेल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए टी20 मैच खेला था. 

Advertisement

ध्यान रहे एशिया कप  यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2 से 14 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद और दिल्ली में होनी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup Selection
Asia Cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका! 
Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal.
एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान जल्द, ग‍िल-जायसवाल को मिलेगा मौका... ये ख‍िलाड़ी भी दावेदार  
Team India Players During Oval Test
इंग्लैंड दौरा तो खत्म हुआ, अब इस साल कब-कहां मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लें शेड्यूल 
Shiv Sena (UBT) Priyanka Chaturvedi (Photo: PTI)
'खून से ज्यादा पैसा जरूरी...', भारत-पाक मैच को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना 
Shreyas Iyer, Mohammad Rizwan
भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में कहां होगा मुकाबला? ACC ने कर दिया खुलासा 

क्या भारत को पंत‍ की कमी खलेगी? 
रिपोर्ट के अनुसार- पंत को मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. टीम इंड‍िया एशिया कप 2025 में पंत की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में उनकी गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ा झटका होगी.

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी से बाहर होने से पहले, पंत ने चार मैच खेले और दो शतक और तीन फ‍िफ्टी की मदद से कुल 479 रन बनाए. पंत की अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला. अगर पंत नहीं खेल पाते हैं तो जुरेल वेस्टइंडीज सीरीज में भी भारत का विकेटकीपर-बल्लेबाज होंगे. 

एश‍िया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला कब? 
एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा और फिर 14 सितंबर को अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा. भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 18 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होना है. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement