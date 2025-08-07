Rishabh Pant Miss Asia Cup 2025: ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि वो एश‍िया कप 2025 नहीं खेल पाएंगे और वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना संद‍िग्ध है.

ऋषभ पंत को भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन पैर में चोट लग गई थी, जो 23 से 27 जुलाई तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था. पंत क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट अटैम्पट कर रहे थे. चोट के कारण पंत मैनचेस्टर टेस्ट में कीपिंग नहीं कर पाए और पांचवें टेस्ट से भी बाहर हो गए, जो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल में खेला गया था.

A standing ovation for Rishabh Pant at Old Trafford after he came out to bat despite an injury 👏#WTC27 | #ENGvIND pic.twitter.com/W1W2gwuY48 — ICC (@ICC) July 24, 2025

पिछले महीने यह बताया गया था कि पंत कम से कम छह हफ्ते तक खेल से बाहर रहेंगे, लेकिन गुरुवार (7 अगस्त) को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एशिया कप के 2025 से चूक जाएंगे, और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी उनका खेलना संदिग्ध है. पंत ने आखिरी बार 28 जुलाई,2024 को पल्लेकेल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए टी20 मैच खेला था.

ध्यान रहे एशिया कप यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2 से 14 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद और दिल्ली में होनी है.

Act of Bravery



Pant comes to bat with a fractured foot pic.twitter.com/bGKpgKbfKp — Cricketopia (@CricketopiaCom) July 24, 2025

क्या भारत को पंत‍ की कमी खलेगी?

रिपोर्ट के अनुसार- पंत को मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. टीम इंड‍िया एशिया कप 2025 में पंत की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में उनकी गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ा झटका होगी.

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी से बाहर होने से पहले, पंत ने चार मैच खेले और दो शतक और तीन फ‍िफ्टी की मदद से कुल 479 रन बनाए. पंत की अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला. अगर पंत नहीं खेल पाते हैं तो जुरेल वेस्टइंडीज सीरीज में भी भारत का विकेटकीपर-बल्लेबाज होंगे.

एश‍िया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला कब?

एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा और फिर 14 सितंबर को अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा. भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 18 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होना है.

