टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन... ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, छोड़ना पड़ा मैदान

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रही होगी कि पंत की चोट ज्यादा गंभीर ना हो. पंत को इंग्लैंड दौरे पर चोट से जूझना पड़ा था.

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ मैच में लगी चोट (File Photo: Getty Images)
भारतीय टीम 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भाग लेने जा रही है. इस सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी भारतीय टीम में जगह मिली है. इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान पंत को दाहिने पैर में चोट लग गई थी, जिसके चलते वो कुछ महीनों तक एक्शन से दूर रहे. 

ऋषभ पंत को लेकर अब ऐसी खबर आई है, जिसने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी है. पंत एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. पंत को ये चोट साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ मैच के दौरान लगी है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में खेले जा रहे इस मैच में पंत इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, पंत की वापसी... शमी को फ‍िर नहीं मिला मौका

ऋषभ पंत इंडिया-ए की दूसरी पारी में तीन मौके पर चोटिल हुए, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. पंत पहले रिवर्स हुक खेलने की कोशिश में हेलमेट पर गेंद लगने से चोटिल हुए. इसके बाद पुल शॉट लगाते समय गेंद उनकी बाईं बांह पर लगी. कुछ ही देर बाद एक गेंद उनके पेट पर भी लगी. तीनों बार टीम का फिजियो मैदान पर आया, लेकिन पंत आगे खेलने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

Advertisement

ऋषभ पंत के बल्ले से कितने रन निकले?
इंडिया-ए के कप्तान ऋषभ पंत ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 22 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिसमें दो चौके के अलावा एक सिक्स शामिल था. इससे पहले पहली पारी में उन्होंने 24 रन बनाए थे. पंत की यह चोट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है.

मुकाबले में इंडिया-ए ने अपनी पहली पारी में 255 रन बनाए थे. जवाब में साउथ अफ्रीका-ए की पहली इनिंग्स 221 रनों पर सिमट गई. यानी पहली पारी के आधार पर इंडिया-ए टीम को 34 रनों की लीड हासिल हुई.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है. फिर 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला निर्धारित है. टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीम्स के बीच तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले जाएंगे.

साउथ अफ्रीका ए की प्लेइंग इलेवन: जॉर्डन हरमन, लेसेगो सेनोकवाने, टेम्बा बावुमा, जुबैर हमजा, मार्केस एकरमैन (कप्तान), कॉनर एस्टरहुइजेन (विकेटकीपर), तियान वैन वुरेन, काइल सिमंड्स, प्रेनेलन सुब्रायेन, त्शेपो मोरेकी और ओकुहले सेले.

इंडिया-ए की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आकाश दीप, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----
