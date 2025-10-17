ऋषभ पंत पहुंचे गंगोत्री धाम, टीम इंडिया में वापसी के लिए मां गंगा से की प्रार्थना, फैन्स का भी जीता दिल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ख‍िलाड़ी ऋषभ पंत और आईपीएल के खिलाड़ी राहुल तेवतिया ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए. दोनों खिलाडियों ने गंगा घाट पर विशेष पूजा-अर्चना की. इसके बाद गंगोत्री मंदिर दर्शन के बाद हर्षिल के लिए रवाना हुए. पंत ने इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए प्रार्थना की.

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत राहुल तेवतिया के साथ गुरुवार शाम गंगोत्री धाम पहुंचे. वहां उन्होंने विशेष पूजा-अर्चना कर तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसको के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और धाम में करीब एक घंटा बिताया. उसके बाद दोनों क्रिकेटर हर्षिल के लिए रवाना हुए.

ध्यान रहे 27 वर्षीय पंत इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान इंजर्ड हो गए थे. तब उन्होंने क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की,जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया.

गेंद लगने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और बाद में वे कंट्रोल्ड एंकल मोशन (CAM) बूट में दिखे. इसके बावजूद, अगले दिन उन्होंने वापसी की और शानदार पचासा जड़ा, जिससे उनकी जुझारू मानसिकता दिखी. हालांकि वो ओवल में हुए अंत‍िम टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे.

चोट से वापसी कर रहे विकेटकीपर ऋषभ पंत के भी दिल्ली के दूसरे दौर के रणजी मैच में खेलने की उम्मीद है. वह हाल में र‍िहैब के लिए बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) गए थे. पंत इंजरी और रिहैब की वजह से हाल में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ हुई टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. वहीं ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे से भी बाहर हैं. अब पंत का अगला टारगेट 14 नवंबर से शुरू हो रही साउथ अफ्रीका संग घरेलू टेस्ट सीरीज में खेलना है.

