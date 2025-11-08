वर्ल्ड चैम्पियन ऋचा घोष बनीं DSP, सीएम ममता बनर्जी ने सौंपा नियुक्ति पत्र, 'बंग भूषण' सम्मान भी मिला

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) बनाया गया है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के सम्मान समारोह में खुद अपने हाथों से सौंपा. ऋचा ने भारतीय महिला टीम की हालिया वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को 'बंग भूषण' (Banga Bhusan) सम्मान से नवाजा. राज्य सरकार की ओर से ऋचा को सोने की चेन भी भेंट की गई. वहीं सीएबी की ओर से ऋचा को गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल दिया गया. इसके अलावा ऋचा को 34 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया. 34 लाख रुपये की राशि इसलिए ऋचा को दी गई क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में इतने ही रन बनाए थे, जो भारत की जीत में निर्णायक साबित हुए.
भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. भारतीय टीम ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीता. वहीं साउथ अफ्रीका का सपना चकनाचूर हो गया. भारतीय टीम के लिए खिताबी मुकाबले में ऋचा घोष ने 34 रन बनाए, जिसके चलते भारत 300 के करीब स्कोर बनाने में सफल रहा था.
दीप्ति शर्मा और मोहम्मद सिराज भी बन चुके डीएसपी
ऋचा घोष से पहले इसी साल जनवरी में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया था. दीप्ति ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में ऑलराउंड प्रदर्शन कर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड जीता. पिछले साल अक्टूबर में भारतीय मेन्स टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बने थे.
22 साल की ऋचा घोष ने भारतीय महिला टीम के लिए अब तक 2 टेस्ट, 51 ओडीआई और 67 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ऋचा ने टेस्ट क्रिकेट में 50.33 की औसत 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे.
वूमेन्स ओडीआई में ऋचा घोष के नाम पर 29.35 के एवरेज से 1145 रन दर्ज हैं. वूमेन्स ओडीआई में ऋचा ने 7 अर्धशतक जड़े. ऋचा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.35 की औसत और 2 अर्धशतकों की मदद से 1067 रन स्कोर किए हैं.