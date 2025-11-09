scorecardresearch
 

चेन्नई का साथ छोड़ देंगे रवींद्र जडेजा? सैमसन को लेकर क्या है धोनी की प्लानिंग... पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन के बीच स्वैप डील पर विचार कर रही है. यह कदम टीम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि CSK धोनी के बाद एक नए लीडर की तलाश में है. संजू सैमसन को शामिल करना टीम की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग को मजबूत करेगा.

आईपीएल में चेन्नई की तरफ से लंबे समय से खेल रहे हैं रवींद्र जडेजा (Photo: ITG)
आईपीएल में चेन्नई की तरफ से लंबे समय से खेल रहे हैं रवींद्र जडेजा (Photo: ITG)

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के साथ रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन के बीच एक डायरेक्ट स्वैप डील पर विचार कर रही है. यह सौदा अगर होता है तो आईपीएल ऑफ-सीजन की सबसे बड़ी खबरों में से एक साबित हो सकता है. चेन्नई, जो एमएस धोनी के करियर के बाद उनके लॉन्ग-टर्म सक्सेसर की तलाश में है, उसने संजू सैमसन को अपने आदर्श लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि सैमसन खुद भी जयपुर-स्थित फ्रेंचाइज़ी से दूर जाने के इच्छुक हैं.

हालांकि, यह संभावित कदम CSK समर्थकों के लिए एक भावनात्मक प्रश्न उठाता है कि क्या फ्रेंचाइज़ी को वास्तव में अपने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा से अलग होना चाहिए? जडेजा, जो धोनी के साथ टीम की सफलता के स्तंभों में से एक रहे हैं, को छोड़ना क्या उस टीम की परंपरा के खिलाफ नहीं होगा जो हमेशा अपने सीज़न्ड क्रिकेटर्स  के प्रति वफादार रही है?

पूर्व भारतीय घरेलू खिलाड़ी प्रियांक पांचाल ने X (पूर्व ट्विटर) पर अपनी राय दी और फ्रेंचाइज़ी को अपने सबसे बड़े मैच-विनर्स में से एक को छोड़ने से सावधान किया. उन्होंने जडेजा को एक ऐसा आइकन बताया जो चेन्नई सुपर किंग्स की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं.

उन्होंने कहा, 'जडेजा भाई को संजू के बदले ट्रेड करना CSK की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है. यह फ्रेंचाइज़ी जो अपने लीजेंड्स के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है, उसे किसी ऐसे खिलाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए जिसने इतने वर्षों तक टीम की सेवा की है, कई खिताब जिताए हैं और टीम का प्रतीक बन गया है.'

जडेजा, जिन्होंने CSK की कई टाइटल ट्रायंफ्स में अहम भूमिका निभाई है, ने 2022 सीज़न में टीम की कप्तानी भी की थी. बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान ने धोनी के नेतृत्व में चेन्नई की पहचान को मजबूत किया है, और उनका जाना एक युग के अंत का संकेत होगा.

यह अटकलें ऐसे समय में आई हैं जब चेन्नई एक रिवैम्प की सख्त ज़रूरत में है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पांच बार की चैंपियन टीम अंक तालिका के सबसे निचले पायदान पर रही क्योंकि उसकी बल्लेबाजी इकाई बार-बार असफल रही.

इंजरी और अस्थिरता ने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दीं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट ने टीम की लय तोड़ी, जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज दीपक और खुद गायकवाड़ फॉर्म के लिए जूझते रहे.

संजू से चेन्नई को क्या फायदा होगा

संजू सैमसन को शामिल करना निश्चित रूप से चेन्नई की बल्लेबाजी को मजबूत करेगा और टीम को एक भरोसेमंद विकेटकीपिंग विकल्प भी देगा. इससे चेन्नई विदेशी खिलाड़ियों डेवॉन कॉनवे और रचिन रवींद्र से आगे बढ़ सकती है, जिन्होंने निराशाजनक सीज़न बिताया था.

