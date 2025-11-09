एमएस धोनी ने कुछ यूं पूरी की फैन की ख्वाहिश, दिल जीत लेगा माही का ये VIDEO

महेंद्र सिंह धोनी अब भले ही ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी दुनिया भर में बरकरार है. 44 साल के धोनी ज्यादातर सुर्खियों से दूर रहते हैं. लेकिन कभी-कभी सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं. धोनी अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ही खेलते हैं.

हाल ही में धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक फैन उन्हें अपनी मोटरसाइकिल और हाथ पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहता दिखा और धोनी ने यह मांग पूरी भी की. वीडियो में पहले धोनी को फैन की लाल बाइक पर सिग्नेचर करते हुए देखा गया.

धोनी ने किया दिल जीतने वाला काम

इसके बाद फैन ने उनसे अपने हाथ पर ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया, और धोनी की दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर फैंस का दिल जीत लिया. फैन ने कहा कि धोनी किसी भी एंगल में साइन कर सकते हैं, जिस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा. नहीं तुम बताओ, कैसे चाहिए?

फैन ने दिशा बताई और धोनी ने वहीं साइन किया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और 24 घंटे में दो लाख से ज़्यादा लाइक्स प्राप्त कर गया.

IPL 2026 में वापसी

इस बीच, CSK के सीईओ कासी विश्वनाथन ने बताया कि धोनी IPL 2026 में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'वह शायद खेलेंगे, फिलहाल यही स्थिति है. हमें पूरा विश्वास है कि धोनी इस आने वाले IPL में खेलेंगे. धोनी 2008 में IPL की शुरुआत से ही CSK के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के पर्याय बन चुके हैं.

2025 सीज़न में उन्होंने बीच में कप्तानी संभाली थी, जब ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण बाहर हो गए थे. हालांकि वह सीजन CSK के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही. अगर धोनी 2026 में खेलते हैं, तो यह CSK के साथ उनका 17वां सीजन और कुल मिलाकर 19वां IPL सीजन होगा (CSK के दो साल के निलंबन को छोड़कर).

