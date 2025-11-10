scorecardresearch
 

Feedback

रवींद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट 'गायब', CSK छोड़ने की लग रहीं अटकलें

रवींद्र जडेजा ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा गुजरात लॉयन्स, कोच्चि टस्कर्स केरल और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है. जडेजा अब अगले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स का फिर से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

Advertisement
X
रवींद्र जडेजा ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. (Photo: BCCI/IPL)
रवींद्र जडेजा ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. (Photo: BCCI/IPL)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 15 दिसंबंर को संभावित है. ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है. इस सबके बीच स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को लेकर हलचल तेज हो गई है. कहा जा रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2026 से पहले जडेजा के साथ-साथ सैम करन को राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन के बदले ट्रेड कर सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच संभावित ट्रेड डील की चर्चा जारी है. इसी बीच सोमवार को रवींद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. जडेजा का ऑफिशियल यूजरनेम 'royalnavghan' अब इंस्टाग्राम पर दिखाई नहीं दे रहा है.

रवींद्र जडेजा के इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल लिंक भी ब्रोकन दिख रहा है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जडेजा ने खुद अपना अकाउंट डिएक्टिवेट किया है या कोई अन्य तकनीकी कारण है, लेकिन उनके आईपीएल करियर को लेकर सवाल गहरे हो गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि रवींद्र जडेजा की पहली आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Former Chennai Super Kings' captain MS Dhoni in frame
IPL में फिर पीली जर्सी पहनेंगे धोनी... खेलेंगे अगला सीजन! CEO ने दिया हिंट 
Abhishek Nayar and Gautam Gambhir
IPL टीम KKR का हेड कोच बनेगा ये पूर्व क्रिकेटर, रोहित-गंभीर संग रही है खास जुगलबंदी 
Sairaj Bahutule
प्रीति जिंटा की टीम में फेरबदल, ये पूर्व क्रिकेटर बना स्पिन बॉलिंग कोच 
Kane Williamson
विलियमसन की हुई इस IPL टीम में एंट्री, नए रोल में दिखेंगे 
CSK Players in IPL 2025
CSK में होगा बड़ा बदलाव, इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी टीम 

जडेजा की पहली आईपीएल टीम कौन सी थी?
रवींद्र जडेजा 2008 में मात्र 19 साल की उम्र में जडेजा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. राजस्थान ने उद्घाटन सीजन में अपना पहला खिताब भी जीता था. उसके बाद यह टीम चैम्पियन नहीं बन पाई है. जडेजा को साल 2010 में अनुबंध से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते एक साल के लिए निलंबित किया गया था. जडेजा फिर 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े.

Advertisement

चेन्नई सुपर किंग्स ने जो 5 आईपीएल खिताब जीते हैं, उसमें से 3 में रवींद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साल  2022 में उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी, लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते उन्होंने बीच सीजन में ही यह भूमिका छोड़ दी. बाएं हाथ के ऑलराउंडर जडेजा को सीएसके ने 18 करोड़ रुपये में आईपीएल 2025 के लिए रिटेन किया था.

36 साल के रवींद्र जडेजा अब तक आईपीएल में 254 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3260 रन बनाए और 170 विकेट झटके. वह सीएसके के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट (152) लेने वाले गेंदबाज हैं. सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 154 विकेट ड्वेन ब्रावो ने झटके थे. 2023 के आईपीएल फाइनल में जडेजा ने आखिरी ओवर में बल्ले से कमाल का खेल दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement