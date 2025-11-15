IND vs SA: रवींद्र जडेजा ने कोलकाता टेस्ट में रचा खास कीर्तिमान, भारतीयों में केवल कपिल देव ही कर सके ऐसा

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर (शुक्रवार) से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू हुआ. इस मुकाबले के दूसरे दिन (15 नवंबर) टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इतिहास रच दिया. 'सर' जडेजा ने वो उपलब्धि हासिल की है, जिसे दुनिया के केवल तीन दिग्गज ही अचीव कर पाए थे.

और पढ़ें

रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000+ टेस्ट रन और 300+ विकेट का डबल हासिल किया है. जडेजा से पहले इयान बॉथम, कपिल देव और डेनियव विटोरी ही ये डबल बना पाए थे. पहले नंबर पर काबिल इंग्लैंड के इयान बॉथम ने टेस्ट क्रिकेट में 5200 रन बनाए और 383 विकेट लिए. दूसरे नंबर पर भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव हैं, जिन्होंने टेस्ट में 5248 रन बनाए और 434 विकेट झटके. न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4531 रन बनाए और 362 विकेट चटकाए.

𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞! 🔓@imjadeja brings up 4000 Test runs 👏



He becomes just the 2⃣nd Indian and 4⃣th player overall to score 4⃣0⃣0⃣0⃣+ runs and take 3⃣0⃣0⃣+ wickets in Tests 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ziWLdFgFCG — BCCI (@BCCI) November 15, 2025

रवींद्र जडेजा इस टेस्ट मैच के दौरान अपना 10वां रन बनाते ही इस आंकड़े तक पहुंचे. खास बात यह है कि जडेजा ने यह माइलस्टोन 87 टेस्ट में हासिल किया, जो चार खिलाड़ियों में दूसरा सबसे तेज है. उनसे आगे सिर्फ इयान बॉथम हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि 72वें टेस्ट में पूरी की थी. जडेजा ने 88 टेस्ट मैचों में 4000 से ज्याद रन बनाए हैं और 338 विकेट झटके हैं.

Advertisement

केएल राहुल ने भी पूरे किए 4 हजार टेस्ट रन

बाएं हाथ के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले 19वें भारतीय बल्लेबाज हैं. इसी मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 हजार रन पूरे किए थे.

आंकड़ों और प्रदर्शन दोनों के लिहाज से रवींद्र जडेजा मौजूदा समय में किसी भी ऑलराउंडर से कई कदम आगे नजर आते हैं. एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में करियर शुरू करने वाले जडेजा ने खुद को धीरे-धीरे एक भरोसेमंद और शानदार टेस्ट बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है.

रवींद्र जडेजा तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ बेहद निपुण हैं, जिसकी बदौलत उन्हें SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में भी कामयाबी मिली है. उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं. प्रदर्शन की स्थिरता और ऑलराउंड कौशल को देखते हुए वह सही मायनों में आईसीसी के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं. जडेजा कपिल देव की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं और वो टेस्ट इतिहास के महानतम ऑलराउंडर्स में एक हैं.

4000 रन और 300 विकेट का डबल (टेस्ट क्रिकेट)

इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट)

कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट)

डेनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट)

रवींद्र जडेजा (4000* रन, 338 विकेट)

---- समाप्त ----