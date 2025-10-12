scorecardresearch
 

वनडे टीम से बाहर होने पर रवींद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 2027 वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है...

रवींद्र जडेजा उन पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या भी स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल करने जा रहे कप्तानी, रवींद्र जडेजा स्क्वॉड में शामिल नहीं. (Photo: AFP/Getty Images)
19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को तीन ओडीआई और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. इस दौरे पर भारत की वनडे टीम बदली-बदली नजर आएगी. शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए बाएं हाथ के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी वनडे स्क्वॉड से बाहर कर दिया, जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में जगह दी गई है, लेकिन रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर का नाम न होना चौंकाने वाला है. जडेजा फरवरी 2009 से भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उन्हें मौजूदा दौर के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिना जाता है. वनडे टीम से बाहर होने पर रवींद्र जडेजा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. जडेजा ने साफ कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में खेलना उनका लक्ष्य है और वे आगे भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे.

यह भी पढ़ें: द‍िल्ली में टॉस के इस र‍िकॉर्ड से बचे ग‍िल! गंभीर-जडेजा ने लिए मजे, बुमराह का र‍िएक्शन VIRAL

रवींद्र जडेजा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं जरूर खेलना चाहता हूं. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप जीते. 2023 में हम बहुत करीब थे, लेकिन खिताब जीतने से रह गए. टीम मैनेजमेंट ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज़ के लिए मुझे नहीं चुना जा रहा है. कप्तान शुभमन गिल, कोच और चयनकर्ताओं ने मुझसे बात की और वजह समझाई. यह बात मुझे स्क्वॉड अनाउंसमेंट से पहले ही पता चल गई थी.'

रवींद्र जडेजा ने आगे कहा, 'जब भी मौका मिलेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. अभी काफी सारे वनडे मैच बाकी हैं. उम्मीद है कि मुझे मौका मिलेगा और मैं अपने खेल से टीम के लिए योगदान दे सकूंगा, जैसे अब तक देता आया हूं.' जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अहमदाबाद टेस्ट में जडेजा ने शतकीय पारी खेली थी और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए थे.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल वनडे के भी बने कप्तान, रोहित-कोहली भी स्क्वॉड में

भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने  रवींद्र जडेजा को बाहर रखने पर कहा था, 'अभी हम सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर (अक्षर पटेल) को शामिल कर सकते थे. दो स्पिनर्स को फिट करना संभव नहीं था. जडेजा हमारे प्लान में हैं, सब जानते हैं वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं. लेकिन हम अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को चुनकर इस छोटी सीरीज के लिए संतुलन बनाए रखना चाहते थे.'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल.

