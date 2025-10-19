अफगानी क्रिकेटर्स की मौत से टूट गए राशिद खान... X के बायो से PSL टीम का नाम हटाया

पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर्स कबीर आगा, सिबगातुल्लाह और हारून की मौत हो गई थी. ये हमला पक्तिका प्रांत के उर्गुन जिले में हुआ था. इस हमले में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि सात लोग बुरी तरह जख्मी हुए. इस कायरतापूर्ण हमले की घोर निंदा हो रही है. अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई.

इस घटना के बाद अफगानी क्रिकेटर्स बेहद दुखी और निराश हैं. राशिद खान तो इस वाकये से पूरी तरह टूट गए. राशिद ने X पर लिखा, 'अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटर्स की जान गई. इन क्रिकेटर्स का सपना विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का था.'

I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025

राशिद खान ने आगे लिखा, 'ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्य से मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. निर्दोष लोगों की जान जाने के चलते मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं. हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.'

Advertisement

IPL में किस टीम से खेलते हैं राशिद खान?

अफगानिस्तान की टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया है. राशिद ने अपने X अकाउंट के बायो से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) का नाम हटा दिया. पहले उनकी बायो में लाहौर कलंदर्स का भी नाम शामिल था. अब राशिद के X के बायो में अफगानिस्तान, गुजरात टाइटन्स (IPL), एडिलेड स्ट्राइकर्स (BBL) की टीम्स ही बची हैं.

उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली टी20 ट्राई सीरीज से अपनी टीम का नाम वापस ले लिया. एसीबी ने कहा कि यह कदम पीड़ितों के सम्मान और अफगानी लोगों के प्रति संवेदनशीलता के चलते लिया गया. अफगानी क्रिकेटर्स इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

गुलबदीन नाईब ने इसे 'अपने लोगों, गर्व और स्वतंत्रता पर हमला' बताया, जबकि फजलहक फारूकी ने इसे भयानक और अस्वीकार्य अपराध कहा. अफगानिस्तान के हटने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जिम्बाब्वे, नेपाल और UAE से संपर्क किया है, ताकि त्रिकोणीय सीरीज के लिए तीसरी टीम फाइनल की जा सके. इस सीरीज में श्रीलंका की टीम भी शामिल है.

---- समाप्त ----